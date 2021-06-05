أخبار عاجلة

قتل 80 شخصًا في 14 عامًا.. القبض على التمساح "أسامة بن لادن" -
حبسوه في "بيت الرعب" وشاهد زميله يموت أمامه.. شاب يحكي لـ"سبق" قصة اعتقاله وابتزازه ماليًّا من الحوثيين -
"الخارجية" تطلق خدمة تمديد صلاحية تأشيرات الزيارة آليًّا دون رسوم من الدول التي تم تعليق القدوم منها -
شاهد.. أكبر مشروع لتطوير أنظمة التكييف بمساجد المشاعر في معرض مكة الرقمي -
شرطة حائل تضبط مواطنين ارتكبا مخالفات مرورية وتوثيقها عبر وسائل التواصل -
منذ أسبوعين.. عطل في برج جوال يعزل مركز "حيد عبس" بالمجاردة -
أموال المشاريع المتعثرة مهدرة!! -
إيطاليا تقسو على تركيا بثلاثية نظيفة في افتتاح "يورو2020" -
أوزبكستان تتغلب على اليمن بهدف وحيد -
"العثيمين" يهنئ الإمارات والغابون وألبانيا لفوزها بمقاعد بمجلس الأمن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"الفضلي" يستعرض دور المملكة في الحد من تدهور النظم الإيكولوجية

Print
"الفضلي" يستعرض دور المملكة في الحد من تدهور النظم الإيكولوجية "الفضلي" يستعرض دور المملكة في الحد من تدهور النظم الإيكولوجية
أشار إلى الإشادات الدولية بدور في استعادة الأنظمة البيئية

أكد وزير البيئة والمياه والزراعة عبدالرحمن الفضلي أن للمملكة دورًا رائدًا في الحد من تدهور النظم الإيكولوجية، عبر إطلاقها مبادرات عدة لتعزيز التنوع الأحيائي وتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التغير المناخي وتقليل انبعاثات الكربون لتحسين جودة الحياة.

وقال "الفضلي" عبر وسم #اليوم_العالمي_للبيئة: تأتي مبادرة السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر في مقدمة هذه المبادرات.

وأضاف عبر حسابه في تويتر: أطلقت المملكة أثناء ترؤسها مجموعة العشرين مبادرتين عالميتين حازتا على إشادات دولية عدة، لاستعادة الأنظمة البيئية البحرية والبرية.

وأردف: هاتان المبادرتان هما "مبادرة إنشاء المنصة العالمية لتسريع أبحاث الشعب المرجانية"، و"المبادرة العالمية للحد من تدهور الأراضي والحفاظ على الموائل الفطرية البرية".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
عودة عمل السفريات الخارجية على خط الأردن السعودية

عودة عمل السفريات الخارجية على خط الأردن السعودية

Moderna تتفق تبوك للصناعات الدوائية على توزيع لقاحها في السعودية

Moderna تتفق تبوك للصناعات الدوائية على توزيع لقاحها في السعودية

قواعد معاملة الموظفين والعمال في القطاعات المستهدف تخصيصها في السعودية

قواعد معاملة الموظفين والعمال في القطاعات المستهدف تخصيصها في السعودية

برئاسة "القرني".. "ثقافة وإعلام الشورى" تستعرض التقرير السنوي لوكالة الأنباء السعودية

برئاسة "القرني".. "ثقافة وإعلام الشورى" تستعرض التقرير السنوي لوكالة الأنباء السعودية