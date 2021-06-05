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أبوان وترحال وهوايات.. شاهد "غسال" أصغر دبلوماسية سعودية بالجامعة العربية

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أبوان وترحال وهوايات.. شاهد "غسال" أصغر دبلوماسية سعودية بالجامعة العربية أبوان وترحال وهوايات.. شاهد "غسال" أصغر دبلوماسية سعودية بالجامعة العربية
من أعمالها تأسيس وحدة "المرأة العاملة" وتطوير مجلة "العمل العربي" ورئاستها

أبوان وترحال وهوايات.. شاهد

تعتبر "إلهام غسال" أصغر دبلوماسية سعودية في جامعة الدول العربية ونموذجًا مشرفًا للمرأة ؛ حيث عملت "إلهام" في الإعلام ثم اتجهت إلى العمل الدبلوماسي باختيار من المملكة العربية السعودية. وتعتبر أصغر دبلوماسية سعودية في جامعة الدول العربية ومن خلال عملها في "منظمة العمل العربية" التابعة للجامعة.

وأكدت الدبلوماسية السعودية "إلهام غسال" خلال حديثها لقناة "الاخبارية": أنها تدرجت في العديد من الوظائف الدبلوماسية وأسست وحدة "المرأة العربية العاملة"، إضافة إلى تطويرها العمل الإعلامي في المنظمة وتطوير مجلة "العمل العربي" حتى تولت رئاسة المنظمة.

وقالت: "عكست الصورة المشرقة للمملكة وإنجازاتها"، مضيفة: "الغربة والترحال زاد من حنيني إلى المملكة والاشتياق إليها، وقد مثلت المملكة في العديد من الفعاليات العربية والإقليمية والدولية، وتم تكريمي من قبل المملكة، كما تم تكريمي من دول أخرى".

نشأت "غسال" في أسرة أدبية؛ فوالدتها أديبة ووالدها دبلوماسي وشاعر سعودي درس وتزوج في ، ومن والديها استلهم حب العمل والشعر والاعتزاز بالوطن والحنين الدائم إليه.

وتهتم "إلهام" بالعمل الدبلوماسي، إلا أن لها اهتماماتٍ أخرى كالعمل التطوعي وكتابة الشعر والمقالات الأدبية؛ حيث إنها درست الأدب واطلاعها للأدب العالمي حبب إليها كتابة المقالات والشعر؛ حيث إنها تكتب بعدد من الصحف السعودية والعربية وتسعى جاهدة من خلال مشاركتها في المؤتمرات العربية والدولية ومن خلال مقالاتها إلى نقل الصورة المشرقة والمضيئة للمملكة العربية السعودية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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