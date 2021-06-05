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رفحاء..400 جولة رقابية في أسبوع تخالف 38 منشأة لم تلتزم بالاحترازات

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رفحاء..400 جولة رقابية في أسبوع تخالف 38 منشأة لم تلتزم بالاحترازات رفحاء..400 جولة رقابية في أسبوع تخالف 38 منشأة لم تلتزم بالاحترازات
نفذتها "الأمانة" ممثلة في البلدية داعية إلى ضرورة الإبلاغ عبر المركز لمعالجتها

رفحاء..400 جولة رقابية في أسبوع تخالف 38 منشأة لم تلتزم بالاحترازات

أصدرت أمانة منطقة الحدود الشمالية ،ممثلةً ببلدية محافظة رفحاء، خلال أسبوع، 38 مخالفة للتدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية والصحية ومخالفات فرق المساحة واللوحة، خلال أكثر من 400 جولة رقابية على المنشآت التجارية والغذائية في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع بالمحافظة،وذلك ضمن جهودها في تكثيف الجانب الرقابي لتطبيق الإجراءات الاحترازية والصحية لمواجهة كورونا وأنظمة البلدية الأخرى.

وأكدت استمرار جولاتها الرقابية المكثّفة، والحملات التوعوية، مع التشديد على تطبيق الاشتراطات ومواصلة الجهود لتفعيل الإجراءات المتخذة والرامية إلى الحد من انتشار المستجد، وإغلاق المنشآت المخالفة تحقيقاً للسلامة العامة،ورفع مستوى الالتزام والوعي لدى المنشآت والعاملين فيها، وتفعيل مبادرة ممتثل.

ودعت "الأمانة" إلى ضرورة الإبلاغ عن مخالفات المنشآت التي لم تتقيد بالإجراءات الاحترازية، عبر مركز البلاغات، لمعالجتها.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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