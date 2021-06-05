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خبيرة تغذية تحذّر: هذه الحمية الغذائية يمكن أن تسبّب العقم

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خبيرة تغذية تحذّر: هذه الحمية الغذائية يمكن أن تسبّب العقم خبيرة تغذية تحذّر: هذه الحمية الغذائية يمكن أن تسبّب العقم
بجانب زيادة خطر الإصابة بالتهاب الشعب الهوائية والربو وأمراض الرئة الأخرى

خبيرة تغذية تحذّر: هذه الحمية الغذائية يمكن أن تسبّب العقم

حذّرت خبيرة في التغذية من أن اتباع حمية غذائية خالية من بهدف التخلص من الوزن الزائد، يمكن أن يسبب التهاب الشعب الهوائية المزمن، وحتى العقم.

وأكدت الدكتورة سفيتلانا فوس خبيرة التغذية الأوكرانية، على أن تناول مواد غذائية خالية من الدهون يمكن فقط إذا كان الجسم يحصل على الدهون من مصدر آخر.

وقالت، بحسب اليوم: "نقص الدهون ينعكس على الحالة الصحية وعلى المظهر الخارجي للشخص؛ حيث يصبح الجلد جافًّا ومتجعّدًا، وتنخفض المناعة، وتتسارع شيخوخة أعضاء الجسم وتتآكل، وقد تظهر مشكلات في القلب والدماغ وتضعف الذاكرة وتنخفض سرعة الاستجابة عنده".

وأضافت: تعتبر الدهون أفضل مصدر للطاقة وتساعد على امتصاص فيتامينات A وE وK وD المسؤولة عن المناعة وحدة البصر ومتانة الأوعية الدموية ونضارة البشرة. كما أن الدهون تساهم في إنتاج الهرمونات بما فيها الجنسية: الاستروجين والتستوستيرون. ويمكن أن تؤدي قلة الدهون في النظام الغذائي إلى العقم.

وتابعت الدكتورة سفيتلانا فوس: "هناك عشرات الحالات التي لا تستطيع المرأة معها الحمل؛ لأنها امتنعت عن تناول الدهون لأنه من دون المستوى الطبيعي للهرمونات في الجسم لا تتمكن المرأة من الحمل والإنجاب". وتضيف: هذه المشكلة تشمل الرجال أيضًا.

وعلاوة على ذلك يسبّب نقص الدهون في الجسم زيادة خطر الإصابة بالتهاب الشعب الهوائية والربو وأمراض الرئة الأخرى.

وقالت: "تدخل الدهون في تركيب المادة المبطنة للحويصلات الهوائية في الرئتين، وعندما تكون الدهون غير كافية فإنها تلتصق ببعضها البعض ولا تتفكك أثناء التنفس؛ ونتيجة لذلك يصاب الشخص بأمراض الرئة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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