أخبار عاجلة

قتل 80 شخصًا في 14 عامًا.. القبض على التمساح "أسامة بن لادن" -
حبسوه في "بيت الرعب" وشاهد زميله يموت أمامه.. شاب يحكي لـ"سبق" قصة اعتقاله وابتزازه ماليًّا من الحوثيين -
"الخارجية" تطلق خدمة تمديد صلاحية تأشيرات الزيارة آليًّا دون رسوم من الدول التي تم تعليق القدوم منها -
شاهد.. أكبر مشروع لتطوير أنظمة التكييف بمساجد المشاعر في معرض مكة الرقمي -
شرطة حائل تضبط مواطنين ارتكبا مخالفات مرورية وتوثيقها عبر وسائل التواصل -
منذ أسبوعين.. عطل في برج جوال يعزل مركز "حيد عبس" بالمجاردة -
أموال المشاريع المتعثرة مهدرة!! -
إيطاليا تقسو على تركيا بثلاثية نظيفة في افتتاح "يورو2020" -
أوزبكستان تتغلب على اليمن بهدف وحيد -
"العثيمين" يهنئ الإمارات والغابون وألبانيا لفوزها بمقاعد بمجلس الأمن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"الغبار الربيعي" انتهى.. "المسند": دخلنا "السكون الصيفي" باستثناء منطقتَيْن

Print
"الغبار الربيعي" انتهى.. "المسند": دخلنا "السكون الصيفي" باستثناء منطقتَيْن "الغبار الربيعي" انتهى.. "المسند": دخلنا "السكون الصيفي" باستثناء منطقتَيْن
قال: شهر يونيو عادة يعد أكثر أشهر السنة في حدوث موجات الحر الشديدة

قال أستاذ المناخ بجامعة القصيم، سابقاً، ومؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في "تسميات"، إنه على الرغم من أن فصل #الصيف الفعلي، وفقاً لحركة الشمس الظاهرية لا يبدأ إلا في 21 #يونيو، إلا أن شهر يونيو (عادة) يعد أكثر أشهر السنة في حدوث موجات الحر الشديدة.

وتابع: "وأعني بموجات الحر ارتفاع درجات الحرارة العظمى عن المتوسط بنحو 5 درجات مئوية، وتستمر لبضعة أيام".

وفي تغريدات على "تويتر"، قال "المسند": "بانتهاء مايو نستطيع القول إن موسم الغبار الربيعي قد انتهى، ودخلنا موسم السكون الصيفي (استقرار) بوجه عام، ويشذ عن القاعدة منطقتان #الشرقية تتعرّض عادة لهبوب رياح البوارح خلال يونيو ويوليو، و#جازان تتعرّض لموسم يُسمى موسم الغبرة، وذلك قُبيل نهاية يونيو حتى منتصف أغسطس.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
عودة عمل السفريات الخارجية على خط الأردن السعودية

عودة عمل السفريات الخارجية على خط الأردن السعودية

Moderna تتفق تبوك للصناعات الدوائية على توزيع لقاحها في السعودية

Moderna تتفق تبوك للصناعات الدوائية على توزيع لقاحها في السعودية

قواعد معاملة الموظفين والعمال في القطاعات المستهدف تخصيصها في السعودية

قواعد معاملة الموظفين والعمال في القطاعات المستهدف تخصيصها في السعودية

برئاسة "القرني".. "ثقافة وإعلام الشورى" تستعرض التقرير السنوي لوكالة الأنباء السعودية

برئاسة "القرني".. "ثقافة وإعلام الشورى" تستعرض التقرير السنوي لوكالة الأنباء السعودية