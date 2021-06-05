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برقيتان من "القيادة" لـ "ملك السويد" "كارل السادس عشر"

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برقيتان من "القيادة" لـ "ملك السويد" "كارل السادس عشر" برقيتان من "القيادة" لـ "ملك السويد" "كارل السادس عشر"
أعربت عن أطيب التمنيات للشعب الصديق بالتقدم والازدهار

برقيتان من

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، للملك كارل السادس عشر جوستاف؛ ملك مملكة السويد، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب مملكة السويد الصديق اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة، بهذه المناسبة، للملك كارل السادس عشر جوستاف.

وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، راجياً لحكومة وشعب مملكة السويد الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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