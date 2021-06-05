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.. شاهد من أوقف المرور على طريق دائري في بريطانيا

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فيديو.. شاهد من أوقف المرور على طريق دائري في بريطانيا .. شاهد من أوقف المرور على طريق دائري في بريطانيا
معلقة تفاخر ببلدها: هذا مشهد بريطاني بامتياز

فيديو.. شاهد من أوقف المرور على طريق دائري في بريطانيا

في تعليقهم على هذا الفيديو، تفاخر بعض المعلقين بأنهم أمام "مشهد بريطاني بامتياز"، مؤكدين أنه في بريطانيا يمكن أن تأمن هذه العائلة على حياتها، ويتوقف طابور طويل من السيارات، حتى تعبر الإوزة الأم وصغارها الطريق بأمان ودون مضايقة.

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، حدث هذا المشهد الرائع في سالفورد، بمانشيستر الساعة 3.30 مساء يوم 28 مايو الماضي.

ويظهر الفيديو الذي التقطته الطالبة دلال القلاف، 24 عاماً، عائلة من الإوز الكندي وهي تحاول عبور الطريق الدائري بمانشيستر الكبرى.

وفي تلك اللحظة، تبدأ السيارات والشاحنات الصغيرة في التوقف، وتترك الفرصة للإوز للعبور، وبعدها بثوان تتحرك عائلة الإوز، الصغار في رعاية الكبار منهم، بينما توقف سائقو السيارات بصبر وحب يشاهدون ما يحدث.

وبينما تنتظرهم السيارات، يخرج أحد السائقين للتأكد من مرور الإوز بأمان.

وحتى عندما يصل الإوز إلى الحارات في أقصى يمين الطريق، تتوقف السيارات أيضاً، لتواصل الإوزات طريقها حتى تعبر الطريق بأمان.

وأشاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالمشهد الرائع، وكتب أحد المستخدمين: "جميل للغاية من الممتع مشاهدة ما يحدث"، وعلقت المستخدمة ليلى أتكينسون قائلة: "هذا مشهد بريطاني بامتياز".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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