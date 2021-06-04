القيادة تعزي رئيس موريشيوس في وفاة رئيس الوزراء السابق

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عبر ثلاث برقيات من خادم الحرمين وسمو ولي العهد

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية عزاء ومواساة لرئيس جمهورية موريشيوس، الرئيس روبون بريثفييراجسينغ، في وفاة رئيس الوزراء السابق أنيرود جوغنوث.

وقال الملك المفدى: "تلقينا نبأ وفاة رئيس وزراء جمهورية موريشيوس السابق، دولة السيد أنيرود جوغنوث؛ ونعرب لفخامتكم ولأسرة الفقيد -باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، وباسمنا- عن أحر التعازي، وأصدق المواساة، راجين ألا تروا أي سوء أو مكروه".

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقيتَيْ عزاء ومواساة مماثلتَيْن لرئيس موريشيوس ورئيس وزراء موريشيوس، قال فيهما سموه: "تلقيتُ نبأ وفاة رئيس جمهورية موريشيوس السابق، دولة السيد أنيرود جوغنوث؛ وأعرب لفخامتكم ولأسرة الفقيد كافة عن بالغ التعازي، وصادق المواساة، راجيًا لكم دوام الصحة والسلامة، وألا تروا أي سوء".خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد الأمير محمد بن سلمان