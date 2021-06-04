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الأخضر تحت 17 عاماً يواصل تدريباته في معسكر جدة تحضيراً لكأس آسيا

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الأخضر تحت 17 عاماً يواصل تدريباته في معسكر جدة تحضيراً لكأس آسيا الأخضر تحت 17 عاماً يواصل تدريباته في معسكر جدة تحضيراً لكأس آسيا
أدوا حصة تدريبية على الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله

الأخضر تحت 17 عاماً يواصل تدريباته في معسكر جدة تحضيراً لكأس آسيا

واصل السعودي تحت 17 عامًا اليوم الجمعة، تدريباته ضمن معسكره الإعدادي في جدة، والذي يمتد حتى العاشر من شهر يونيو الجاري، ضمن المرحلة الثانية من خطة الإعداد طويلة المدى لكأس آسيا تحت 17 عامًا 2023.

وأدى لاعبو "الأخضر" حصتهم التدريبية مساء اليوم على الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية، تحت إشراف المدير الفني عبدالوهاب الحربي والجهاز الفني المساعد، والتي بدأت بتطبيقهم لاختبار اليويو، أعقبه مران على مساحات صغيرة للعب بين الخطوط والتحول السريع.

ويواصل المنتخب الوطني السعودي غدًا السبت، تدريباته على الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية في حصة مسائية.

الجدير بالذكر، أن هذا المعسكر يعدّ الثاني، ضمن خطة إعداد طويلة المدى بدأت بتجمعات استكشافية، يعقبها عدة معسكرات إعدادية، وذلك تحضيرًا لكأس آسيا تحت 17 عامًا 2023.المنتخب السعودي كأس آسيا

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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