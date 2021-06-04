حسين رضا لاعب المنتخب السعودي للتجديف يتأهل إلى أولمبياد طوكيو

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ستُقام في ٢٣ يوليو المقبل

تأهل المنتخب السعودي للتجديف بفئة الفردي للوزن المفتوح إلى أولمبياد طوكيو 2020، وذلك بعد فرز النتائج النهائية من قِبل الاتحاد الدولي للتجديف.

ومثَّل المنتخب في التصفيات المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية الكابتن حسين رضا. ويُعدُّ هذا التأهل المرة الأولى للمنتخب للتجديف بالوصول إلى دورة الألعاب الأولمبية.

وسيمثِّل المنتخب السعودي للتجديف في أولمبياد طوكيو 2020 اللاعب حسين رضا واللاعب سلطان الشالي بديلاً في الأولمبياد الذي ستستضيفه مدينة طوكيو من 21 يوليو حتى السابع من أغسطس المقبل.

وعبّر المدير التنفيذي للاتحاد طارق سقا عن سعادته بالتأهل للأولمبياد؛ وهو ما يعكس القدرات المتميزة التي يتمتع بها المتسابق حسين رضا، مشيدًا بمستواه وقدراته وتسلحه بالروح القتالية والإرادة والتصميم خلال التصفيات، ومؤكدًا أن المعسكر الإعدادي للمنتخب تجهيز للأولمبياد، وقد بدأ منذ تعافي اللاعب من الإصابة، وأنه يتدرب حاليًا في بريطانيا حتى موعد الأولمبياد.

وسيغادر الكابتن إلى طوكيو من أجل المشاركة في مسابقات الأولمبياد التي ستقام في ٢٣ يوليو المقبل.المنتخب السعودي أولمبياد طوكيو