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جامعة الملك فيصل تترشح لجوائز التايمز الآسيوية ضمن أفضل 8 جامعات لعام 2021

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عن فئتي "الإستراتيجية الدولية" و"مكان العمل" تتويجًا لمسيرتها التطويرية

جامعة الملك فيصل تترشح لجوائز التايمز الآسيوية ضمن أفضل 8 جامعات لعام 2021

رُشحت جامعة الملك فيصل ضمن أفضل 8 جامعات آسيوية عن فئة "الإستراتيجية الدولية"، وعن فئة "مكان العمل"، ضمن جوائز التايمز الآسيوية لعام 2021، حيث شارك في هذه النسخة أكثر من 200 مؤسسة تعليم عالٍ من مختلف دول قارة آسيا.

وتفصيلاً، أوضح رئيس جامعة الملك فيصل الدكتور محمد بن عبدالعزيز العوهلي أن هذا الاستحقاق يأتي امتداداً لما يشهده التعليم العالي في المملكة من تطور لافت في ظل الرعاية الكريمة من القيادة الرشيدة -أيدها الله-، وهو ما انعكس إيجابًا على مسيرة جامعة الملك فيصل في مختلف المجالات تحققت من خلالها تحولات إيجابية واكبت تطلعات وزارة التعليم، وأهداف رؤية المملكة 2030، وكان من أبرزها إعلان هوية الجامعة والتي تستهدف المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي والاستدامة البيئية، وإطلاق خطتها الإستراتيجية 2020-2024، وإعادة بناء هيكلها الإداري، وإنشاء قطاع معني بالابتكار وتنمية الأعمال، وزيادة برامجها العلمية وتخصصاتها الدقيقة، ورفع نسبة وجودة إنتاجها البحثي، وتوسيع دائرة شراكاتها المحلية والدولية، وكل ذلك مكنها بفضل الله تعالى من نيل هذا الاستحقاق الآسيوي.

من جانبه، بيّن المشرف على إدارة التخطيط الإستراتيجي والهوية المؤسسية الدكتور عائذ بن إبراهيم المبارك أن جائزة فئة "الإستراتيجية الدولية" تمنح لمؤسسات التعليم العالي المتميزة في بناء الشراكات المؤسسية الدولية، والمؤسسات التي تتبع استراتيجيات نوعية في التدويل واستقطاب المتميزين من الأكاديميين والطلبة الدوليين، وقد تحقق هذا المنجز للجامعة كنتيجة لتعزيز البعد الدولي لديها القائم على تبادل المعارف والخبرات مع مختلف الدول والثقافات، أما جائزة "فئة مكان العمل" فتمنح لمؤسسات التعليم العالي المتميزة في خلق بيئة استثنائية جاذبة لمنسوبيها، حيث قامت الجامعة بمشاركة المنهجية المتبعة في استقبال وتأهيل منسوبي الجامعة الجدد للاندماج في مجتمع الجامعة والمجتمع المحيط به، وتوفير بيئة إيجابية داعمة لموظفيها.

جامعة الملك فيصل

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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