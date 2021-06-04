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"الأخضر السعودي" لتأكيد الصدارة أمام "اليمني"

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خلال مواجهة تجمعهما السبت على ملعب "مرسول بارك"

تترقب الجماهير مساء السبت مواجهة منتخب بلادها أمام نظيره اليمني في تمام الساعة الـ9:00 على ملعب "مرسول بارك"، ضمن مباريات المجموعة الرابعة من التصفيات الآسيوية.

السعودي يتزعم صدارة ترتيب المجموعة الرابعة في التصفيات برصيد 11 نقطة، فيما يقبع منتخب اليمن في المركز الرابع برصيد 5 نقاط.

والتقى المنتخبان في 19 مواجهة، لم يعرف فيهم الأخضر السعودي الخسارة؛ إذ فاز في 17 مواجهة، وتعادلا في مباراتين.

وكان المنتخب اليمني قد تعرض لصدمة عقب وفاة مدربه سامي نعاش الذي توفي بعد إصابته بمرض كورونا في الأسبوع الأول من شهر مايو الماضي.

المنتخب السعودي ‬ كأس آسيا

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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