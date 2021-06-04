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بعد حذف تغريدة رئيسها.. نيجيريا تعلق نشاط تويتر لأجل غير مسمى

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بعد حذف تغريدة رئيسها.. نيجيريا تعلق نشاط تويتر لأجل غير مسمى بعد حذف تغريدة رئيسها.. نيجيريا تعلق نشاط تويتر لأجل غير مسمى
اتهمت الشبكة بالتسامح مع تغريدات زعيم جماعة انفصالية جنوب البلاد

بعد حذف تغريدة رئيسها.. نيجيريا تعلق نشاط تويتر لأجل غير مسمى

أعلنت النيجيرية، الجمعة، تعليق نشاط "تويتر" في أكبر دولة في إفريقيا من حيث عدد السكان، بعد يومين من حذف التواصل الاجتماعي تغريدة للرئيس محمد بخاري، وفق العربية نت .

وتفصيلاً، قالت وزارة الإعلام والثقافة في بيان "أوقفت الحكومة الفيدرالية إلى أجل غير مسمى أنشطة خدمة التدوين القصير وشبكة التواصل الاجتماعي تويتر في نيجيريا". وحتى وقت متأخر من بعد ظهر الجمعة، كانت المنصة لا تزال تعمل في نيجيريا، حسب ما عاين صحافيو وكالة فرانس برس في البلاد. كما نشرت الوزارة البيان على حسابها في تويتر.

ورداً على سؤال لوكالة فرانس برس، أكد المستشار الخاص للوزارة سيغون أديمي، أن "الأنشطة ستعلق إلى أجل غير مسمى".

وكانت تويتر قد حذفت، الأربعاء الماضي، تغريدة للرئيس بخاري هددت المسؤولين عن العنف الحالي في جنوب شرق نيجيريا، معتبرة أنها خالفت قواعد الاستخدام الخاصة بها.

ورد وزير الإعلام لاي محمد في بيان أرسل للصحافة أنه رغم أن لتويتر قواعدها الخاصة، فإن من حق الرئيس التعليق على الوضع في نيجيريا.

واتهم شبكة التواصل الاجتماعي بالتسامح مع تغريدات زعيم جماعة انفصالية تنشط في جنوب شرق نيجيريا تشجع في رأيه على العنف.

وأشار الوزير إلى الدعوة التي أطلقها العام الماضي الرئيس التنفيذي لشركة تويتر جاك دورسي للتبرع بعملة بتكوين لدعم الاحتجاجات ضد عنف الشرطة التي هزت البلاد.

وقال للصحافيين "مهمة تويتر في نيجيريا بعد هذين المثالين مشبوهة للغاية. ما هي نواياها؟".

ونيجيريا دولة ديمقراطية، لكن الحكومة تتعرض باستمرار لانتقادات منظمات حقوقية، وكانت الحكومة قد اتخذت إجراءات أكثر صرامة لتنظيم وسائل الإعلام ومكافحة التضليل على الشبكات الاجتماعية في نوفمبر 2019، اعتبر المجتمع المدني أنها تقيّد حرية التعبير.نيجيريا تويتر

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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