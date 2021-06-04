أخبار عاجلة

قتل 80 شخصًا في 14 عامًا.. القبض على التمساح "أسامة بن لادن" -
حبسوه في "بيت الرعب" وشاهد زميله يموت أمامه.. شاب يحكي لـ"سبق" قصة اعتقاله وابتزازه ماليًّا من الحوثيين -
"الخارجية" تطلق خدمة تمديد صلاحية تأشيرات الزيارة آليًّا دون رسوم من الدول التي تم تعليق القدوم منها -
شاهد.. أكبر مشروع لتطوير أنظمة التكييف بمساجد المشاعر في معرض مكة الرقمي -
شرطة حائل تضبط مواطنين ارتكبا مخالفات مرورية وتوثيقها عبر وسائل التواصل -
منذ أسبوعين.. عطل في برج جوال يعزل مركز "حيد عبس" بالمجاردة -
أموال المشاريع المتعثرة مهدرة!! -
إيطاليا تقسو على تركيا بثلاثية نظيفة في افتتاح "يورو2020" -
أوزبكستان تتغلب على اليمن بهدف وحيد -
"العثيمين" يهنئ الإمارات والغابون وألبانيا لفوزها بمقاعد بمجلس الأمن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

اتحاد اليد يرفع الإيقاف عن اللاعبين والمدربين ويلغي جميع العقوبات

Print
اتحاد اليد يرفع الإيقاف عن اللاعبين والمدربين ويلغي جميع العقوبات اتحاد اليد يرفع الإيقاف عن اللاعبين والمدربين ويلغي جميع العقوبات
مع قرب انطلاق الموسم الجديد 2021-2022

اتحاد اليد يرفع الإيقاف عن اللاعبين والمدربين ويلغي جميع العقوبات

أصدر الاتحاد السعودي لكرة اليد برئاسة فاضل النمر، قراراً يقضي برفع الإيقاف عن جميع اللاعبين والمدربين والإداريين والحكام الذين صدرت بحقهم عقوبة الإيقاف والغرامات المالية، وكذلك إلغاء جميع القرارات الصادرة بحق الأندية أو اللاعبين، فيما يخص المنع من التسجيل، سواء بنظام الإعارة أو الانتقال، ويستثنى من ذلك اللاعبون أو الإداريون أو المدربون الذين صدر بحقهم قرار بالشطب أو الإيقاف، من قبل اللجنة للرقابة على المنشطات.

وجاءت هذه القرارات بناءً على الصلاحيات الممنوحة لرئيس مجلس إدارة الاتحاد، وبموافقة كافة أعضاء المجلس، رغبة من الاتحاد في فتح صفحة جديدة مع كافة الأندية واللاعبين ومنسوبي اللعبة عمومًا، مع قرب انطلاق الموسم الجديد 2021-2022، وتزامنًا مع قرار الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، باعتماد مجلس الإدارة الجديد.

من جهته أكد رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة اليد فاضل النمر، أن هذه القرارات تعد بادرة تعاون مشتركة، ما بين الاتحاد من جهة والأندية واللاعبين من جهة ثانية، من أجل النهوض بلعبة كرة اليد وتطويرها، ولكي تصبح حافزًا كبيرًا لكافة الأندية واللاعبين، لتقديم العطاء الفني المأمول والمقرون بالتنافس الرياضي الشريف، والإثارة الكبيرة في الموسم المقبل.

الاتحاد السعودي لكرة اليد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
عودة عمل السفريات الخارجية على خط الأردن السعودية

عودة عمل السفريات الخارجية على خط الأردن السعودية

Moderna تتفق تبوك للصناعات الدوائية على توزيع لقاحها في السعودية

Moderna تتفق تبوك للصناعات الدوائية على توزيع لقاحها في السعودية

قواعد معاملة الموظفين والعمال في القطاعات المستهدف تخصيصها في السعودية

قواعد معاملة الموظفين والعمال في القطاعات المستهدف تخصيصها في السعودية

برئاسة "القرني".. "ثقافة وإعلام الشورى" تستعرض التقرير السنوي لوكالة الأنباء السعودية

برئاسة "القرني".. "ثقافة وإعلام الشورى" تستعرض التقرير السنوي لوكالة الأنباء السعودية