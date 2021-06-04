سوريا.. الحرب أوقعت نصف مليون قتيل

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جي بي سي نيوز :- أسفرت الحرب في سوريا عن مقتل نحو نصف مليون شخص، في حصيلة جديدة للنزاع المستمر منذ أكثر من عشر سنوات.

فقد كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان، الذي يتخذ من لندن مقرا له، أن عدد ضحايا النزاع في المتواصل منذ منتصف مارس 2011 بلغ حوالي نصف مليون قتيل، من بينهم أكثر من 100 ألف تمكن المرصد مؤخراً من توثيقهم ، وفق "سكاي نيوز ".

ووثق المرصد مقتل 494,438 شخصاً منذ بدء النزاع في سوريا في مارس 2011، حين خرجت احتجاجات سلمية تطالب بالإصلاحات وإسقاط النظام قبل أن تواجهها السلطات بالقمع وتتحول إلى نزاع مسلح، وفقا لما ذكرته فرانس برس.

وفي تصريح لفرانس برس، أوضح مدير المرصد رامي عبد الرحمن أن الأشهر لأخيرة، التي شهدت هدوءا غير مسبوق في النزاع، "أتاحت لنا فرصة لتوثيق عشرات آلاف القتلى، الذين كانت لدينا معلومات غير موثقة حولهم".

ومنذ بداية العام الحالي، تمكن المرصد من توثيق مقتل 105,015 شخصاً.

وتراجعت حدة المعارك في سوريا منذ أكثر من عام خصوصاً جراء اتفاق روسي تركي لوقف إطلاق النار في منطقة إدلب ومحيطها في شمال غرب البلاد، إثر هجوم واسع لقوات النظام بدعم من موسكو، ومن ثم في ظل تداعيات تفشي فيروس كورونا.

وسجل العام العاشر للحرب أدنى حصيلة للقتلى منذ اندلاع النزاع.