محكمة الاحتلال تؤجل محاكمة أردنيين إلى الأسبوع المقبل

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جي بي سي نيوز :- قررت محكمة الاحتلال الإسرائيلي في الناصرة الخميس، تأجيل محاكمة شابين أردنيين إلى الأسبوع المقبل، بذريعة استكمال الإجراءات القانونية بحقهما، وتحديدا في العاشر من حزيران/ يونيو الجاري.

واعتقلت قوات الاحتلال الشابين الأردنيين خليفة العنوز ومصعب الدعجة، بتاريخ 16 أيار/ مايو الماضي، أثناء محاولتهما التسلل من شمال الأردن باتجاه الحدود الأردنية الفلسطينية بالقرب من جسر الشيخ حسين.

وذكرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، أنه بعد تحقيق استمر لأكثر من أسبوعين، مع الشابين الأردنيين؛ فقد قدمت النيابة العامة لائحة اتهام ضدهما، إلى ما تسمى "محكمة الناصرة المركزية"، ووجهت لهما تهمة محاولة تنفيذ ما وصفته بـ"الأعمال الإرهابية" ضد أهداف إسرائيلية، إلى جانب حيازة سكين والتسلل إلى "إسرائيل" بطريقة غير قانونية.

يشار إلى أن وزارة الخارجية الأردنية استدعت الشهر الماضي، السفير الإسرائيلي في عمان، لنقل رسالة احتجاج "شديدة اللهجة" بخصوص احتجاز الشابين الأردنيين.

وبحسب ما نشرت وكالة الأنباء الرسمية، فقد طلبت الوزارة السماح للسفارة الأردنية بزيارة المواطنين، للوقوف على أوضاعهما وتقديم الدعم اللازم لهما.

وجاء في بيان الوزارة أنه من الضروري "احترام إسرائيل كافة حقوقهما القانونية والإنسانية ومراعاة الإجراءات السليمة بما يتسق مع المعاهدات ومعايير حقوق الإنسان الدولية".