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"فيسبوك" يعلن استمرار حظر حساب "" حتى يناير 2023

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"فيسبوك" يعلن استمرار حظر حساب "ترامب" حتى يناير 2023 "فيسبوك" يعلن استمرار حظر حساب "" حتى يناير 2023
قال إنه سيخضع لعقوبات "صارمة" إذا انتهك السياسات مستقبلاً


أعلن موقع "فيسبوك" اليوم الجمعة أن حظر حساب الرئيس الأمريكي السابق دونالد سيستمر حتى 7 يناير 2023، أي لمدة عامين كاملين، بعد تعليقه على المنصة لأول مرة.

وتفصيلاً، أفاد الموقع بأنه بعد 7 يناير 2023 سيجري تقييمًا لـ"مخاطر الحساب على السلامة العامة" قبل أن يتمكن ترامب من استعادته.

وأضاف الموقع بأنه إذا تم رفع تعليق الحساب بعد ذلك سيخضع ترامب لمجموعة "صارمة" من العقوبات في حال انتهك سياسات "فيسبوك" مستقبلاً، وفق " اليوم".

وكانت حسابات ترامب على "فيسبوك" و"إنستغرام" و"سناب تشات" قد عُلّقت لأجل غير مسمى بسبب "التحريض على العنف" إثر أعمال شغب قام بها أنصاره في السادس من يناير في مبنى الكونغرس الأمريكي، وأرسل "فيسبوك" ملف تعليق حساب ترامب إلى مجلسه المستقل للرقابة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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