"الأرصاد" ينبِّه المدينة وتبوك: رياح نشطة وارتفاع بالأمواج

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الأحساء والقصيومة سجَّلتا أعلى حرارة في الظل اليوم بـ 46 درجة

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهَيْن حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في المدينة المنورة وتبوك.

وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه للمدينة المنورة أنها تشهد استمرار رياح نشطة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وارتفاع بالأمواج. وتشمل الحالة ينبع، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الجمعة.

ونبه المركز منطقة تبوك بأنها تشهد أيضًا رياحًا نشطة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وارتفاع بالأمواج. وتشمل الحالة الوجه وأملج وضباء ونيوم شرما، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الجمعة.

وذكر المركز أن الأحساء والقصيومة سجّلتا أعلى درجة حرارة في السعودية اليوم الجمعة، وبلغت 46 درجة مئوية في الظل.

وأعلن المركز أن الحرارة السطحية خلال فصل الصيف -بمشيئة الله- أعلى من المعدل بدرجة واحدة على أغلب مناطق السعودية باستثناء المناطق الساحلية أعلى من المعدل بنصف درجة.