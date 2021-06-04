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اختراق غير عادي.. سُبُع العالم محصن و9 أشهر لـ"مناعة القطيع"

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اختراق غير عادي.. سُبُع العالم محصن و9 أشهر لـ"مناعة القطيع" اختراق غير عادي.. سُبُع العالم محصن و9 أشهر لـ"مناعة القطيع"
600 مليون جرعة تحتل بها الصين صدارة الدول في توزيع اللقاحات

اختراق غير عادي.. سُبُع العالم محصن و9 أشهر لـ

كشفت بيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرغ الأميركية للأنباء، الجمعة، أنه تم توزيع أكثر من 2.02 مليار جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في أنحاء العالم حتى الآن.

وهذا يعني أن قرابة سبع سكان العالم باتوا الآن محصنين ضد الوباء الذي حصد أرواح أكثر من 3.7 مليون شخص وأصاب أكثر من 170 مليون آخرين.

وقدر أحدث معدل للتطعيم في العالم بـ33.8 مليون جرعة في اليوم الواحد على أساس البيانات المعلنة يوميًّا وعلى مدار 7 أيام في المتوسط؛ بحسب "سكاي نيوز عربية".

وقالت وكالة "بلومبرغ" الأميركية: إن الأمر استغرق أكثر من 6 أشهر حتى يصل العالم إلى هذا الإنجاز، معتبرة ما حدث "اختراقًا غير عادي"، عجل في حدوثه إرادة الدول في إنقاذ الأرواح وإعادة عجلة الاقتصاد إلى مسارها.

وأضافت أنه بالوتيرة الحالية من التطعيم فقد يستغرق الأمر تسعة أشهر أخرى حتى يتم تطعيم 75 في المئة من سكان العالم، وهي النسبة التي يمكن أن توفر ما يسمى بـ"مناعة القطيع".

وكانت عمليات توزيع اللقاحات متفاوتة، فبينما كانت سريعة الوتيرة في الدول المتقدمة وبدأت في وقت مبكر، كانت الدول الفقيرة أو المنخفضة الدخل تكافح للحصول على حصص محدودة من اللقاح.

ونالت أغنى 27 دولة حول العالم قرابة 29 في المئة من التطعيمات، رغم أن إجمالي عدد سكانها لم يتجاوز 10 في المئة من السكان.

وتقدمت الولايات المتحدة وبريطانيا سباق توزيع اللقاحات في البداية، إلا أن الصين كانت أكثر الدول توزيعًا للجرعات بين سكانها؛ إذ منحت أكثر من 600 مليون جرعة، بينما كافح الأوروبيون للحاق بالركب بعد بداية بطيئة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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