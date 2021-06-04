أخبار عاجلة

قتل 80 شخصًا في 14 عامًا.. القبض على التمساح "أسامة بن لادن" -
حبسوه في "بيت الرعب" وشاهد زميله يموت أمامه.. شاب يحكي لـ"سبق" قصة اعتقاله وابتزازه ماليًّا من الحوثيين -
"الخارجية" تطلق خدمة تمديد صلاحية تأشيرات الزيارة آليًّا دون رسوم من الدول التي تم تعليق القدوم منها -
شاهد.. أكبر مشروع لتطوير أنظمة التكييف بمساجد المشاعر في معرض مكة الرقمي -
شرطة حائل تضبط مواطنين ارتكبا مخالفات مرورية وتوثيقها عبر وسائل التواصل -
منذ أسبوعين.. عطل في برج جوال يعزل مركز "حيد عبس" بالمجاردة -
أموال المشاريع المتعثرة مهدرة!! -
إيطاليا تقسو على تركيا بثلاثية نظيفة في افتتاح "يورو2020" -
أوزبكستان تتغلب على اليمن بهدف وحيد -
"العثيمين" يهنئ الإمارات والغابون وألبانيا لفوزها بمقاعد بمجلس الأمن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. SputnikNews

هل تضع أكبر مظلة في العالم بالحرم المكي؟

Print

ونفت المصادر لصحيفة "سبق" صحة تلك الأخبار التي أفادت بوصول قاعدة أكبر مظلة في العالم؛ استعداداً لوضعها في مكانها المخصص لتظليل صحن المطاف، وتزن هذه القاعدة 16 طناً، وتزن بقية أجزائها 600 طن.

© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy

وأوضحت المصادر أن الخبر قديم والصورة المتداولة قديمة، والنموذج وُضِع في ألمانيا، والحقيقة ما تم تركيبه في 2016 لقاعدة المظلة في الساحة الشمالية من المسجد الحرام، وليس كما ذكر في صحن المطاف، علماً بأن مقترح تصميم تظليل المطاف يختلف عن الساحات لاختلاف طبيعة المكان.

وأضافت المصادر أن "مشروع تركيب أكبر مظلة في العالم في الساحات الشمالية بالمسجد الحرام توقف العمل فيه لإعادة دراسته وتقييمه هندسياً وتشغيلياً ومالياً من قبل الجهات المختصة، وسيتم توضيح ذلك عبر المصادر الرسمية بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي".

وفي وقت سابق، أشاد نائب وزير الحج والعمرة السعودي عبد الفتاح بن سليمان مشاط، بنجاح موسم العمرة لهذا العام، مشيرا إلى التزام الزوار بالإجراءات الاحترازية المفروضة.

وقال مشاط في تصريحات لقناة "" المحلية: "إن امتثال ضيوف الرحمن للإجراءات أمر إيجابي"، متمنيا استمراره في الأيام العشرة الأخيرة من شهر رمضان.

ولفت مشاط إلى تخصيص مراكز طبية في المناطق المحيطة بالحرم المكي تعمل على مدار الساعة، مؤكدًا أن الإجراءات الاحترازية والانسيابية في الحرم المكي لم تتأثر بأي مؤثرات.

كما أكد نائب وزير الحج والعمرة السعودي أنه سيتم تجهيز مراكز النقل من وإلى الحرم المكي بالمزيد من الكوادر لمواجهة الكثافة العالية لأداء التراويح والتهجد.

SputnikNews

مواضيع متعلقة
عودة عمل السفريات الخارجية على خط الأردن السعودية

عودة عمل السفريات الخارجية على خط الأردن السعودية

Moderna تتفق تبوك للصناعات الدوائية على توزيع لقاحها في السعودية

Moderna تتفق تبوك للصناعات الدوائية على توزيع لقاحها في السعودية

قواعد معاملة الموظفين والعمال في القطاعات المستهدف تخصيصها في السعودية

قواعد معاملة الموظفين والعمال في القطاعات المستهدف تخصيصها في السعودية

برئاسة "القرني".. "ثقافة وإعلام الشورى" تستعرض التقرير السنوي لوكالة الأنباء السعودية

برئاسة "القرني".. "ثقافة وإعلام الشورى" تستعرض التقرير السنوي لوكالة الأنباء السعودية