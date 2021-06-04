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ونفت المصادر لصحيفة "سبق" السعودية صحة تلك الأخبار التي أفادت بوصول قاعدة أكبر مظلة في العالم؛ استعداداً لوضعها في مكانها المخصص لتظليل صحن المطاف، وتزن هذه القاعدة 16 طناً، وتزن بقية أجزائها 600 طن.

© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy

وأوضحت المصادر أن الخبر قديم والصورة المتداولة قديمة، والنموذج وُضِع في ألمانيا، والحقيقة ما تم تركيبه في 2016 لقاعدة المظلة في الساحة الشمالية من المسجد الحرام، وليس كما ذكر في صحن المطاف، علماً بأن مقترح تصميم تظليل المطاف يختلف عن الساحات لاختلاف طبيعة المكان.

وأضافت المصادر أن "مشروع تركيب أكبر مظلة في العالم في الساحات الشمالية بالمسجد الحرام توقف العمل فيه لإعادة دراسته وتقييمه هندسياً وتشغيلياً ومالياً من قبل الجهات المختصة، وسيتم توضيح ذلك عبر المصادر الرسمية بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي".

وفي وقت سابق، أشاد نائب وزير الحج والعمرة السعودي عبد الفتاح بن سليمان مشاط، بنجاح موسم العمرة لهذا العام، مشيرا إلى التزام الزوار بالإجراءات الاحترازية المفروضة.

وقال مشاط في تصريحات لقناة "الإخبارية" المحلية: "إن امتثال ضيوف الرحمن للإجراءات أمر إيجابي"، متمنيا استمراره في الأيام العشرة الأخيرة من شهر رمضان.

ولفت مشاط إلى تخصيص مراكز طبية في المناطق المحيطة بالحرم المكي تعمل على مدار الساعة، مؤكدًا أن الإجراءات الاحترازية والانسيابية في الحرم المكي لم تتأثر بأي مؤثرات.

كما أكد نائب وزير الحج والعمرة السعودي أنه سيتم تجهيز مراكز النقل من وإلى الحرم المكي بالمزيد من الكوادر لمواجهة الكثافة العالية لأداء التراويح والتهجد.