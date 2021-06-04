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فضائح موائد الطعام الفاخرة.. بهذه الطريقة عاقبت اليابان 32 مسؤولًا!

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فضائح موائد الطعام الفاخرة.. بهذه الطريقة عاقبت اليابان 32 مسؤولًا! فضائح موائد الطعام الفاخرة.. بهذه الطريقة عاقبت اليابان 32 مسؤولًا!
فيما يعيد وزير الاتصالات طوعًا ثلاثة أشهر من راتبه.. "تأديب وتوبيخ"

فضائح موائد الطعام الفاخرة.. بهذه الطريقة عاقبت اليابان 32 مسؤولًا!

اتخذت وزارة الاتصالات اليابانية إجراءات تأديبية بحق 9 مسؤولين، ووبخت 23 آخرين؛ لخرقهم قواعد السلوك المهني للموظفين الحكوميين.

وذكر التلفزيون الرسمي أن تحقيقًا داخليًّا أجرته الوزارة كشف أن مسؤولين كبارًا قبلوا عروضًا للترفيه عنهم بلغت 78 مرة، من قبل شركات عملاقة بينها شركة الاتصالات "إن.تي.تي"، وشركة "توهوكوشينشا فيلم" للبث عبر الأقمار الاصطناعية.

وأجرت الوزارة التحقيق استجابة لفضائح بحضور مأدبات طعام فاخرة من قبل مسؤوليها؛ بحسب "سبوتينك".

وكشف التحقيق الذي شمل نحو 170 مسؤولًا كبيرًا كانوا يشغلون مناصب تشرف على الاتصالات السلكية واللاسلكية والبث، أن 32 مسؤولًا تلقوا ترفيهًا عن طريق مأدبات طعام فاخرة من قبل الشركات في خرق لقواعد سلوك الموظفين الحكوميين، بالإضافة إلى موظفين اكتشف سابقًا أنهم خرقوا القواعد في تحقيق سابق.

وتشمل العقوبات ضد المسؤولين الثابت خرقهم للقواعد الوظيفية: التوبيخ وخفض الرواتب، كما سيعيد وزير الاتصالات تاكيدا ريوتا بشكل طوعي ثلاثة أشهر من راتبه.

وتتخذ اليابان إجراءات صارمة بحق الموظفين والمسؤولين على نحو جعلها في نظر كثيرين "كوكب اليابان"، فبالنسبة لهؤلاء تعتبر اليابان متقدمة تقنيًّا وثقافيًّا لدرجة أنها قد تكون كوكبًا مختلفًا.

ومع ذلك يبالغ الناس أحيانًا في وصفها؛ إذ تنتشر الحقائق المزيفة حول اليابان على وسائل التواصل بلغات كثيرة مثل الفرنسية والإنجليزية، لكنها منتشرة أكثر بشكل ملحوظ باللغة العربية على منصات مثل "تويتر" و"فيسبوك".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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