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اعتقال "بروتاسيفيتش" يتداعى.. أوروبا تحظر تحليق بيلاروسيا عبر أجوائها

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اعتقال "بروتاسيفيتش" يتداعى.. أوروبا تحظر تحليق بيلاروسيا عبر أجوائها اعتقال "بروتاسيفيتش" يتداعى.. أوروبا تحظر تحليق بيلاروسيا عبر أجوائها
قرار بتشديد الإجراءات العقابية بحق مطار "مينسك".. وشركات تبدأ في التنفيذ

اعتقال

فرض الاتحاد الأوروبي حظراً على تسيير رحلات شركات الطيران البيلاروسية عبر أجوائه.

وأكد المجلس الأوروبي، في بيان أصدره اليوم الجمعة، أنه قرر تشديد الإجراءات العقابية بحق "مينسك" من خلال منع رحلات شركات الطيران البيلاروسية من التحليق فوق أراضي الاتحاد أو الهبوط في مطاراته.

وأشار المجلس إلى أن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ستتحمل المسؤولية عن عدم السماح لأي طائرات مشغلة من قبل شركات الطيران البيلاروسية من الهبوط في مطاراتها أو عبور أجوائها، وفق " اليوم".

ولا يشمل هذا الإجراء الجديد منع شركات الطيران الأوروبية من تسيير رحلاتها عبر مجال بيلاروس الجوي.

ويأتي هذا القرار المتوقع على خلفية الحادثة التي نفذت فيها طائرة ركاب لشركة "ريان إير" متوجهة من أثينا إلى فيلنوس هبوطا اضطراريا في مطار "مينسك"؛ حيث اعتقلت السلطات أحد ركابها، وهو الناشط والمدون المعارض المقيم في الخارج رومان بروتاسيفيتش.

وكانت عدد من شركات الطيران الأوروبية، منها "لوفتهانزا" و"آير فرانس"، قد تراجعت عن تسيير الرحلات عبر أجواء بيلاروس على خلفية الحادث المذكور.

وحسب بيانات المنظمة الأوروبية لسلامة الملاحة الجوية، تحلق نحو 400 طائرة ركاب يومياً عبر أجواء بيلاروس، منها نحو 100 رحلة تسيرها شركات أوروبية أو بريطانية، فيما تسير شركة "بيل آفيا" البيلاروسية الحكومية رحلات إلى نحو 20 مطارا في مختلف أنحاء أوروبا.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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