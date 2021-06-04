"الجمارك" تحبط تهريب 1.2 مليون حبة من الألعاب النارية

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عُثر عليها ضمن إرسالية ألعاب أطفال

نجح جمرك الميناء الجاف بالرياض في إحباط محاولة تهريب نحو 1.2 مليون حبة من الألعاب النارية عُثر عليها مخبأة ضمن إرسالية وردت عبر الميناء.

وأوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أنه وردت للجمرك إرسالية بضائع عبارة عن "ألعاب أطفال"، وعند إجراء عملية الكشف والمعاينة على الإرسالية عُثر على (1.191.200) حبة من "الألعاب النارية" مخبأة ضمن الإرسالية، وذلك بتوزيعها بين الألعاب.

وأكدت الهيئة أن منافذها البرية والبحرية والجوية تبذل أقصى جهودها لإحكام الرقابة الجمركية على الواردات ومنع دخول كل ما فيه ضرر على صحة وسلامة الفرد والمجتمع، ومن ذلك الألعاب النارية التي تُعد من الألعاب بالغة الخطورة بسبب أضرارها الجسيمة.

ودعت الهيئة الجميع إلى التواصل معها عبر مركز البلاغات الأمنية (1910) للإبلاغ عن أي معلومات مرتبطة بجرائم التهريب ومخالفات أحكام نظام الجمارك الموحد، حيث يتولى المركز استقبال ومتابعة الملاحظات الأمنية بسرية تامة مع منح مكافأة مالية للمُبلّغ في حال صحة معلومات البلاغ.