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حائل.. ضبط 12 مصاباً بكورونا لمخالفتهم تعليمات العزل والحجر الصحي

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حائل.. ضبط 12 مصاباً بكورونا لمخالفتهم تعليمات العزل والحجر الصحي حائل.. ضبط 12 مصاباً بكورونا لمخالفتهم تعليمات العزل والحجر الصحي
يواجهون غرامة تصل إلى 200 ألف ريال أو السجن

حائل.. ضبط 12 مصاباً بكورونا لمخالفتهم تعليمات العزل والحجر الصحي

صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة حائل النقيب طارق النصار، بأنه وبالتنسيق مع اللجنة التنفيذية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية، تمكنت الجهات الأمنية من ضبط (12) شخصاً بالمنطقة، لمخالفتهم تعليمات العزل والحجر الصحي بعد ثبوت إصابتهم بفيروس كورونا، ما يعد مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة كورونا (كوفيد-19)، واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، تمهيداً لإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

ونصت الأحكام والعقوبات المقررة بحق مخالفي الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة كورونا على معاقبة من يخالف تعليمات العزل أو الحجر الصحي بغرامة تصل إلى (200) ألف ريال، أو السجن مدة لا تزيد عن سنتين، أو بهما معًا.

وفي حال تكرار المخالفة تضاعف العقوبة الموقعة في المرة السابقة، وفي حال كانت المخالفة المذكورة قد صدرت على أحد من الأفراد غير السعوديين، يتم معاقبته بالإبعاد عن المملكة، ومنع دخوله نهائيًا بعد تنفيذ العقوبة المتخذة في حقه.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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