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العالم في حاجة لتحرك قوي لاحتوائها.. تحذيرات هندية من "سلالة دلتا"

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العالم في حاجة لتحرك قوي لاحتوائها.. تحذيرات هندية من "سلالة دلتا" العالم في حاجة لتحرك قوي لاحتوائها.. تحذيرات هندية من "سلالة دلتا"
الإصابات السابقة والتطعيمات الجزئية لا تشكل عقبات كافية في انتشارها

العالم في حاجة لتحرك قوي لاحتوائها.. تحذيرات هندية من

ذكرت لجنة علماء بالحكومة الهندية في تقرير نُشر الجمعة، أن سلالة التي اكتُشفت أول مرة في الهند سلالة شديدة العدوى، وقد يتأثر بها من سبق له الإصابة بالمرض أو من لم يتلقّ جرعة التطعيم كاملة.

ووفق "سكاي نيوز عربية"، قال باحثون باتحاد علم الوراثة (سارس-كوف-2) والمركز الوطني لمكافحة الأمراض: إن السلالة التي أطلقت عليها منظمة الصحة العالمية (سلالة دلتا) تنقل العدوى بنسبة تزيد 50 بالمائة عما تنقله سلالة كورونا المكتشفة في بريطانيا.


وحذروا من أن "الإصابات السابقة والتطعيمات الجزئية لا تشكل عقبات كافية في انتشارها، كما حدث في دلهي، وهناك حاجة لتحرك قوي فيما يخص الصحة العامة على مستوى العالم لاحتوائها".

وانتشرت هذه السلالة في أكثر من 50 دولة منها بريطانيا، التي حذر رئيس وزرائها بوريس جونسون من أن انتشارها السريع قد يؤثر على إعادة فتح الاقتصاد.

وانخفضت الإصابات باطراد في المدن الهندية الكبرى في الأسابيع الماضية، لكن المناطق الريفية لا تزال تواجه موجة ثانية بالغة الخطورة من العدوى.

وحذر خبراء من أن البلاد في حاجة لتسريع وتيرة التطعيم للحيلولة دون زيادة الإصابات مستقبلاً بين السكان الذين يتجاوز عددهم 1.3 مليار نسمة.

وأعلنت الهند، الجمعة، تسجيل 132364 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، في حين زادت الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس بواقع 2713.

وقالت وزارة الصحة إن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 28.6 مليون وعدد الوفيات 340702.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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