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خرجت للبوفيه واختفت.. أسرة "روزان" تناشد البحث عنها

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خرجت للبوفيه واختفت.. أسرة "روزان" تناشد البحث عنها خرجت للبوفيه واختفت.. أسرة "روزان" تناشد البحث عنها
غابت عن الأنظار منذ مساء أمس.. في حي الدار البيضاء

خرجت للبوفيه واختفت.. أسرة

تناشد أسرة الشابة "روزان"، البالغة من العمر ١٩ عامًا، البحث عنها بعد اختفائها ليلة أمس في حوالي الساعة ١١:٤٠ م بحي الدار البيضاء بالرياض.

وكانت الشابة المتغيبة قد خرجت إلى بوفيه قريب من منزلهم واختفت بعدها، حتى أخطر ذووها الجهات الأمنية التي تكثف جهود البحث عنها.

وقال عمّ الفتاة لـ"سبق": ذهبت ابنة أخي للبوفيه البارحة ولم تعد، دون سابق إنذار وبلا أسباب واضحة، حاولنا البحث عنها ولم نعثر عليها، أملنا في الوصول إليها، بعد الله، بالجهات الأمنية والمواطنين، علماً بأنها ترتدي بلوزة حمراء".

وأضاف: في حال الوصول إلى معلومة يمكن أن تقود إلى العثور عليها يرجى التواصل على: 0554805424 _ 0556320978، 0500990846.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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