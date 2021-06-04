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شاهد.. لقطة لمصور سعودي تفوز بمسابقة السفارة الأمريكية وتصبح هوية لها

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حصدت 70% من الأصوات بعد منافسة مع 4 أخريات في المرحلة الأخيرة.. "A"

شاهد.. لقطة لمصور سعودي تفوز بمسابقة السفارة الأمريكية وتصبح هوية لها

اختارت السفارة الأمريكية في الرياض، صورة الغلاف للكتيب التعريفي للسفارة وهويتها في الحسابات الرسمية صورة جميلة لشواطئ منطقة تبوك، وتحديداً بين محافظتي أملج والوجه التقطها المصور محمد الشريف، وشارك بها في المسابقة التي كانت السفارة الأميركية قد أعلنت عنها مطلع عام ٢٠٢١.

ففي التغريدة التي نشرتها السفارة على حسابها الرسمي، والتي كشفت من خلالها عن رغبتها في اختيار عدد من الصور التي تعكس طبيعة المملكة العربية ، وستكون الصورة الفائزة رمزًا في حساباتها الرسمية.

ووقع الاختيار بعد إعلان السفارة الأمريكية عبر حسابها الرسمي، أن الصورة الأولى الحاصلة على أعلى تصويت هي صورة القارب على الشاطئ في سواحل تبوك للمصور محمد الشريف، وكانت المنافسة بين أربع صور في المرحلة الأخيرة قبل أن تفوز الصورة ذات الرمز (A) للشريف بنسبة تصويت ٧٠ ٪؜ من الأصوات.

وتحدث "الشريف" لـ"سبق" مبدياً سعادته بهذا الفوز وقال: "شاركت بأربع صور في المرحلة الأولى، بعد ذلك تم ترشيح صورة واحدة في المرحلة النهائية من الأربع الصور التي شاركت بها".

وأضاف: "كانت الصورة التي تم اختيارها هي للبحر، وتم التقاطها في مشروع البحر الأحمر الواقع بين الوجه وأملج، ولله الحمد تم اختيارها بعد طرحها للتصويت في الحساب الرسمي للسفارة الأمريكية".
وشكر "الشريف" كل من صوت له ودعمه في إظهار جمال الصورة لتحصل على أعلى تصويت.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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