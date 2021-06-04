تحويل فتاتين للعلاج من غزة إلى الأردن بتوجيهات ملكية

★ ★ ★ ★ ★

جي بي سي نيوز:- بتوجيهات ملكية سامية، أوعز رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي إلى الخدمات الطبية الملكية، اليوم الخميس، بإخلاء الطفلتين اسراء ناصر وفرح فؤاد من قطاع غزة وعلاجهما في مستشفيات الخدمات الطبية الملكية.

ويأتي ذلك بعد قيام الوفد الطبي الأردني بمسح ميداني على كافة مصابي القطاع من جراء الأحداث الأخيرة التي شهدها في مختلف المستشفيات المحلية، لمعرفة طبيعة اصابتهم وكيفية تقديم الخدمة العلاجية اللازمة لهم، إذ تبين بعد القيام بعملية المسح الطبي بوجود طفلتين مصابتين بحاجة الى تقديم رعاية طبية عالية المستوى، فجاءت التوجيهات الملكية السامية مباشرة بتنفيذ عملية الاخلاء لهن وبالسرعة القصوى.

وسيتم نقل الطفلتين من قطاع غزة إلى مدينة الحسين الطبية لمتابعة حالتهما الصحية وعلاجهما من خلال فريق طبي متخصص لمثل هذه الحالات المرضية.

من جهتهم عبر ذوو الطفلتين عن بالغ شكرهم وتقديرهم لجلالة الملك عبدالله الثاني، على هذه المكرمة الملكية واللفتة الإنسانية الكريمة، مثمنين ما تقوم به القوات المسلحة من جهود طبية وإنسانية في قطاع غزة منذ سنوات.