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شرطة مكة تضبط 113 شخصًا خالفوا تعليمات العزل والحجر

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شرطة مكة تضبط 113 شخصًا خالفوا تعليمات العزل والحجر شرطة مكة تضبط 113 شخصًا خالفوا تعليمات العزل والحجر
بعد ثبوت إصابتهم بفيروس كورونا.. وتطبيق العقوبات بحقهم

شرطة مكة تضبط 113 شخصًا خالفوا تعليمات العزل والحجر

صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأنه وبالتنسيق مع اللجنة التنفيذية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية، تمكنت الجهات الأمنية من ضبط 113 شخصاً بالمنطقة، لمخالفتهم تعليمات العزل والحجر الصحي بعد ثبوت إصابتهم بفيروس كورونا، ما يعد مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة كورونا.

وذكر المتحدث أن الإجراءات النظامية الأولية اتخذت بحقهم، تمهيداً لإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

ونصّت الأحكام والعقوبات المقررة بحق مخالفي الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة كورونا على معاقبة من يخالف تعليمات العزل أو الحجر الصحي بغرامة تصل إلى (200) ألف ريال، أو السجن مدة لا تزيد عن سنتين، أو بهما معًا.

وفي حال تكرار المخالفة تضاعف العقوبة الموقعة في المرة السابقة، وفي حال كانت المخالفة المذكورة قد صدرت على أحد من الأفراد غير السعوديين، تتم معاقبته بالإبعاد عن المملكة، ومنع دخوله نهائيًا بعد تنفيذ العقوبة المتخذة في حقه.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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