بايرن ميونخ يمدد عقد مهاجمه الكاميروني تشوبو موتينغ

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أعلن نادي بايرن ميونخ بطل الدوري الألماني لكرة القدم اليوم الجمعة تمديد عقد مهاجمه الدولي الكاميروني إريك-مكسيم تشوبو موتينغ لمدة عامين حتى 2023.

وانتقل تشوبو موتينغ إلى النادي البافاري الصيف الماضي قادما من باريس سان جيرمان الفرنسي في صفقة انتقال حر لمدة عامين حتى يونيو المقبل، وسجل معه تسعة أهداف في 32 مباراة في مختلف المسابقات.

وسجل تشوبو موتينغ على الخصوص أربعة أهداف في مسابقة دوري أبطال أوروبا بينها ثنائية في مرمى فريقه السابق سان جيرمان في ربع النهائي عندما كان هداف البافاري الدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي غائبا بسبب الإصابة، لكنه لم يجنب بايرن ميونخ الإقصاء.

وقال تشوبو موتينغ في تصريح نشره النادي البافاري: "أريد الاستمرار في الفوز مع هذا الفريق"، مضيفا "أود الوصول إلى نهائي مسابقة كأس ألمانيا والفوز بدوري أبطال أوروبا بشكل مثالي".

وفقد بايرن ميونخ أيضا لقبه بطلا لمسابقة كأس ألمانيا من الدور الثاني بخسارته أمام هولشتاين كيل من الدرجة الثانية.

وأحرز تشوبو موتينغ لقب الدوري الألماني ومونديال الأندية مع بايرن ميونخ.

وبدأ تشوبو موتينغ مشواره الكروي مع هامبورغ الألماني عام 2007 وأمضى عشرة مواسم في "البوندسليغا" مع نورمبرغ على سبيل الإعارة، وماينز وشالكه قبل الانتقال إلى ستوك سيتي الإنجليزي (2017-2018)، ومنه إلى باريس سان جيرمان صيف 2018، وتوج معه بلقب الدوري الفرنسي عامي 2019 و2020 وكأس فرنسا 2020 وكأس الرابطة الفرنسية في العام ذاته.

المصدر: وكالات