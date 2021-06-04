عيادات مركز الملك سلمان تواصل تقديم خدماتها الطبية في مخيم الزعتري

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وفد أمريكي يزورها ويقوم بجولة على المركز السعودي لخدمة المجتمع والعيادات

واصلت عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تقديم خدماتها الطبية في مخيم الزعتري للاجئين السوريين بالأردن.

وقد راجع العيادات أمس 453 مريضاً بمختلف الحالات المرضية، حيث استقبلت عيادات الطب العام 186 مريضاً، كما استقبلت عيادات الأطفال 70 مريضاً، واستقبل قسم الطوارئ 37 مريضاً، وراجع 21 مريضاً عيادتي الأسنان.

كما تم استقبال 51 مريضة في العيادة النسوية، كما تم عمل 73 تحليلاً ل 22 مريضاً، وإجراء 63 صورة أشعة ل 36 مريضاً، كما تم إعطاء 49 لقاحاً في عيادة المطاعيم لـ 19مريضاً، كما استقبلت عيادة إنقاذ الطفل 11 مريضاً، فيما بلغ إجمالي الوصفات التي سجلت في الصيدلية 286 وصفة طبية.

وقد قام وفد من الملحقية الثقافية الأمريكية في الأردن أمس المركز السعودي لخدمة المجتمع وعيادات مركز الملك سلمان للإغاثة في مخيم الزعتري للاجئين السوريين بالأردن.

وقام الوفد بجولة على المركز السعودي لخدمة المجتمع والعيادات وزيارة المعرض الدائم للاطلاع على أبرز الجهود الإغاثية التي تقدمها المملكة العربية السعودية للاجئين السوريين مثمنين ما تقدمه المملكة من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة من خدمات للاجئين على مستوى العالم.

وفي ختام الزيارة أبدى الوفد إعجابه بالآلية الدقيقة والمعايير المتقدمة التي ينتهجها المركز في تخطيط وتنفيذ مشاريعه وبرامجه، مؤكدًا أن هذه الأعمال المميزة تسهم في دعم العمل الإنساني حول العالم.

مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية