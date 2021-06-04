"الصحة": نرصد تزايداً في حالات الإصابة بكورونا خلال الأيام الماضية

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دعت إلى التقيد بالإجراءات الاحترازية

قالت "الصحة" إنها ما زالت ترصد تزايداً في خريطة الإصابات بفيروس كورونا بالمملكة خلال الأيام الماضية، مشددةً على أن الالتزام بالإجراءات الاحترازية أمرٌ مهمٌ في هذه المرحلة؛ مهيبةً بالجميع ضرورة أخذ الحيطة، والتقيد بالتدابير الوقائية، وتطبيق التباعد الاجتماعي منعًا لانتشار كورونا، وحفاظاً على صحتهم وسلامتهم.

في السياق نفسه، أعلنت "الصحة" إحصائية جديدة لمستجدات فيروس كورونا في المملكة خلال الـ 24 ساعة الماضية، تضمنت تسجيل (1201) إصابة مؤكّدة، وتعافي (1322) حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة (9788) حالة؛ منها (1528) حالة حرجة.

وبيّنت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (455418) حالة، وبلغ عدد حالات التعافي (438206) حالات، وفيما يخص الوفيات، تمّ تسجيل (16) حالة وفاة، حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (7424) حالة.

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية، والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس كورونا.