"التزم بالإقلاع".. شاهد حملة لمكافحة التدخين بتوقيع "نفسية الطائف"

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تزامناً مع اليوم العالمي وعبر عربة متنقلة.. 3 أيام واستهداف لمتلقي اللقاح

أقام مستشفى الصحة النفسية بالطائف، ممثلاً بإدارة العلاقات والتواصل والتوعية الصحية، حملة توعوية لمكافحة التدخين؛ وذلك تزامناً مع فعاليات اليوم العالمي لمكافحة التدخين تحت شعار "التزم بالإقلاع"، بالتعاون مع إدارة التوعية الصحية بصحة الطائف وبرنامج مكافحة التدخين.

وتواجد فريق العمل ببرنامج مكافحة التدخين بفناء المستشفى من يوم الأربعاء الماضي ولمدة 3 أيام من خلال العربة المتنقلة لتقديم التوعية الصحية عن مضار التدخين والاستشارات الطبية والأدوية المساعدة على الإقلاع.

وأوضحت إدارة المستشفى أن هذه الحملة استهدفت مستفيدي وزوار مركز اللقاح للوصول لعدد كبير من أفراد المجتمع من خلال زيارتهم لتلقي لقاح كورونا.

مستشفى الصحة النفسية الطائف