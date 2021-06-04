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استعرض جهود التعاون والتنسيق الأمني بين المملكة وألمانيا

حقّقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، خلال أسبوع، نجاحات في معظم مناطق المملكة، على أكثر من صعيد.

ونشر الحساب الرسمي لوزارة الداخلية عبر "تويتر"، فيديو، بعنوان "الداخلية في أسبوع"، تضمّن أبرز قرارات وأنشطة الوزارة، حيث أشارت إلى لقاء الأمير عبدالعزيز بن سعود وزير الداخلية، خلال زيارته الرسمية لجمهورية ألمانيا الاتحادية، وزير الدولة بوزارة الداخلية الألمانية، ورئيس الشرطة الاتحادية، وتمنى في بداية اللقاء الشفاء العاجل لوزير الداخلية الألماني عقب إصابته بفيروس كورونا، كما تم بحث سبل تعزيز مسارات التعاون والتنسيق الأمني المشترك بين وزارتي الداخلية في البلدين خاصة ما يتعلق بتعزيز القدرات التقنية الأمنية.

وتضمن الفيديو استقبال الأمير عبدالعزيز بن سعود وزير الداخلية في مقر إقامته بالعاصمة الألمانية برلين، المتحدث باسم السياسة الخارجية للحزب الديمقراطي الاشتراكي، ومتحدث السياسة الأمنية لحزب الخضر، جرى خلالهما بحث عدد من الموضوعات.

واستعرض لقاء الأمير عبدالعزيز بن سعود وزير الداخلية، بالرؤساء التنفيذيين لعدد من الشركات، وذلك خلال زيارته لجمهورية ألمانيا الاتحادية، وبحث معهم سبل التعاون بما يخدم متطلبات العمل الأمني.

وأشار إلى السماح بدخول المملكة للقادمين من "الإمارات، وألمانيا، وأمريكا، وإيرلندا، وإيطاليا، والبرتغال، وبريطانيا، والسويد، والاتحاد السويسري، وفرنسا، واليابان"، وتطبيق إجراءات الحجر الصحي المؤسسي بحق من ينطبق عليهم من القادمين من تلك الدول، وذلك اعتباراً من الساعة الواحدة من صباح يوم الأحد 18 / 10/ 1442 الموافق 30/ 5/ 2022م.

وتناول كذلك تمديد مهلة السماح للمواطنين بترخيص ما لديهم من أسلحة وذخائر غير نظامية، وتعليق إجراءات المساءلة النظامية للمخالفين لمدة عام اعتبارًا من 17 شوال 1442، ويمكن الحصول على النماذج والتعليمات الخاصة بذلك عبر موقع الوزارة وحجز الموعد المتاح للحضور للجهة الأمنية المختصة عبر خدمة المواعيد بمنصة أبشر.

ولفت الفيديو إلى قيام حرس الحدود بإحباط محاولة تهريب (308,6) كيلو جرامات من الحشيش المخدر، و (23,7) طن من القات المخدر برأس تنورة بالمنطقة الشرقية ومنطقة جازان، والقبض على مهربيها وعددهم (12) متهماً.

وتضمن قيام القوات الخاصة للأمن البيئي بضبط (198) مخالفاً لنظام البيئة في عدد من مناطق المملكة.

وأشار الفيديو إلى رصد (28,862) مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا، في مناطق المملكة خلال الفترة من 11 وحتى 17/ 10/1442هـ.

وكشف استقبال المركز الوطني للعمليات الأمنية (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، (343,289) مكالمة خلال الأسبوع الماضي، بمعدل (49,289) اتصالاً لكل يوم.