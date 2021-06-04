أخبار عاجلة

قتل 80 شخصًا في 14 عامًا.. القبض على التمساح "أسامة بن لادن" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

الرياض.. القبض على 4 مواطنين ومقيم لتورطهم بنشل هاتف من امرأة في أحد الأماكن العامة

Print
الرياض.. القبض على 4 مواطنين ومقيم لتورطهم بنشل هاتف من امرأة في أحد الأماكن العامة الرياض.. القبض على 4 مواطنين ومقيم لتورطهم بنشل هاتف من امرأة في أحد الأماكن العامة
استخدموا مركبة مسروقة.. جرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية

الرياض.. القبض على 4 مواطنين ومقيم لتورطهم بنشل هاتف من امرأة في أحد الأماكن العامة

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي لحادثة نشل شخص هاتف من امرأة في أحد الأماكن العامة بمدينة الرياض والهرب مع مجموعة أخرى في مركبة كانت تنتظره بعد تنفيذ جريمته، فقد أسفرت المتابعة الأمنية - بفضل الله - عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من كشف هوية الجناة والقبض عليهم، وهم (4) مواطنين ومقيم من الجنسية اليمنية، أعمارهم بين العقدين الثاني والثالث، ثبت من خلال إجراءات الاستدلال المتخذة تورطهم بارتكاب الحادثة باستخدام مركبة مسروقة، وضبط بحوزتهم هواتف مسروقة، وتم استرداد المركبة، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
قتل 80 شخصًا في 14 عامًا.. القبض على التمساح "أسامة بن لادن"

قتل 80 شخصًا في 14 عامًا.. القبض على التمساح "أسامة بن لادن"

حبسوه في "بيت الرعب" وشاهد زميله يموت أمامه.. شاب يحكي لـ"سبق" قصة اعتقاله وابتزازه ماليًّا من الحوثيين

حبسوه في "بيت الرعب" وشاهد زميله يموت أمامه.. شاب يحكي لـ"سبق" قصة اعتقاله وابتزازه ماليًّا من الحوثيين

"الخارجية" تطلق خدمة تمديد صلاحية تأشيرات الزيارة آليًّا دون رسوم من الدول التي تم تعليق القدوم منها

"الخارجية" تطلق خدمة تمديد صلاحية تأشيرات الزيارة آليًّا دون رسوم من الدول التي تم تعليق القدوم منها

شاهد.. أكبر مشروع لتطوير أنظمة التكييف بمساجد المشاعر في معرض مكة الرقمي

شاهد.. أكبر مشروع لتطوير أنظمة التكييف بمساجد المشاعر في معرض مكة الرقمي