"عسيري": الجرعة الثانية من لقاحات كورونا ليست شرطًا للسفر الدولي

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قال: لا داعي للقلق من تأخيرها لبعض فئات المجتمع لغرض الصالح العام

أكد وكيل الصحة المساعد للصحة الوقائية الدكتور عبدالله عسيري، أن ‏الجرعة الثانية من لقاحات كورونا ليست شرطًا للسفر الدولي عموماً.

وذكر أن تأخير الجرعة الثانية يحفز المناعة بشكل أفضل في بعض اللقاحات، مؤكدًا أنه لا داعي للقلق من تأخير الجرعة الثانية لبعض فئات المجتمع.

وقال "عسيري" عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر":‏ تظهر متابعة مستويات المناعة بعد الجرعة الأولى من لقاحات كوفيد أنه ليس هناك مدة مثالية بين الجرعتين بل إن تأخير الجرعة الثانية يحفز المناعة بشكل أفضل في بعض اللقاحات ولا داعي للقلق من تأخير الجرعة الثانية لبعض فئات المجتمع من أجل الصالح العام.

وأضاف أن ‏هناك دولاً اعتمدت ٣ أشهر بين الجرعتين ودول اعتمدت أربعة أشهر قبل أن تبدأ جدولة الجرعة الثانية، والوضع الوبائي والتركيبة السكانية هي الفيصل.

وأردف: ‏الجرعة الثانية ليست شرطًا للسفر الدولي عموماً والدول التي تطبق الحجر المؤسسي على القادمين تنظر إلى معدلات انتشار المرض والمتحورات في بلدان القادمين إليها بغض النظر عن حالة التحصين لدى المسافر.

وكيل الصحة المساعد للصحة الوقائية الدكتور عبدالله عسيري