عرش ووصافة "الروبوت" بالمملكة.. تهنئة من أمير جازان لـ"تعليم صبيا" والآباء

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"الخرمي": ما تم تحقيقه من منجزات وجوائز رغم الجائحة يثبت أن لا مكان للمستحيل

هنّأ أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر عبدالعزيز، مدير "تعليم صبيا" ومنسوبي الإدارة وأولياء الأمور بمناسبة تحقيق طلاب وطالبات إدارة التعليم المركز الأول على مستوى المملكة، ضمن منافسات تحدي فيرست التقني 2021 للروبوت، ضمن جائزة التواصل والمركز الثاني لتحدي الروبوت والتي أقيمت تحت شعار "الهدف الأسمى"، وقام على تنظيمها الاتحاد السعودي للرياضات اللاسلكية ووزارة التعليم.

ونوّه أمير منطقة جازان بما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- من رعاية واهتمام بالعملية التعليمية وأنشطتها في جميع مناطق وطننا العزيز، كما أشار إلى أن هذه المشاركات تسهم في زيادة مهارات الطلاب والطالبات وتواكب التطوير والتحسين للخطط الدراسية والمناهج وتنمية القدرات البشرية بما يتناسب مع متطلبات تحقيق رؤية 2030، سائلاً الله تعالى أن يديم على بلادنا أمنها واستقرارها وولاة أمرها حفظهم الله.

من جانبه، أعرب مدير "تعليم صبيا" الدكتور حسن بن محسن خرمي، عن سعادته بالعناية التي تحظى بها الإدارة والتعليم في المنطقة من أمير منطقة جازان وتوجيهاته التي أسهمت في تحقيق العديد من المنجزات، شاكراً له دعمه المتواصل للمتميزين والمتميزات، ولوزير التعليم على الدعم والاهتمام.

كما ثمّن للفائزين والفائزات وقسمي النشاط في الإدارة وأولياء الأمور، دورهم في المسابقة والتي أقيمت بين مجموعة من الفرق بتوجيه من مدربيهم في تصميم وبناء وبرمجة وتشغيل الروبوتات، مشيراً إلى أن المسابقة تهدف لتوفير بيئة تعليمية تنافسية محفزة وممتعة، وتستهدف طلاب وطالبات المرحلتين المتوسطة والثانوية مما يسهم في تطوير مهارات STEM لديهم عن طريق ممارسة مبادئ الهندسة وإدراك قيمة العمل الجاد والابتكار والعمل كفريق واحد.

وأشار "الخرمي" إلى أن منسوبي ومنسوبات إدارة "تعليم صبيا" يؤكدون من خلال ما تم تحقيقه من منجزات وجوائز رغم الجائحة أن لا مكان للمستحيل، وأن الإنجاز والعمل باسم الوطن هو طريقهم نحو الريادة.

وقد ضمّ الفريق المشارك من إدارة "تعليم صبيا" الطلاب: "عبدالمجيد الفيفي، أيمن الفيفي، مازن الفيفي، سلوى آل سريع، لجين عاتي، جنان شاجري، رولا عقيلي، سلمى خواجي"؛ إضافة لمشاركة المشرفين أحمد الفيفي ونجلاء خواجي.

أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر عبدالعزيز