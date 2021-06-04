عسير.. لجنة للوقوف على احتياجات المواطنة العافية عن قاتل ابنها

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أجرت اتصالًا هاتفيًا بوالدة القاتل لتهنئتها بالعيد.. معلنةً العفو لها

أشاد الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير، رئيس لجنة إرساء السلم المجتمعي، بموقف أسرة آل راجح من قبيلة بني واهب شهران ووالدتهم نورة آل عسيلة التي أجارت قاتل ابنها و أمرت أبناءها بعدم التعرض للقاتل حتى قامت بتسليمه للشرطة ثم قامت بالتنازل والعفو عنه لوجه الله تعالى دون شرط، مجسدة أنبل معاني الإنسانية وكتم الغيظ و الإحسان لجارها الذي قتل ابنها.

وأكد أن هذا الموقف هو تأصيل لمعاني و تعاليم و قيم الدين الإسلامي الحنيف، حيث حفظت والدة المقتول الضرورات الخمس المتمثلة في حفظ الدين والعقل والنفس والعرض و المال، كما حفظت حق جارها وقاتل ابنها حين عفت عنه وأمرت أبناءها بالعفو لوجه الله تعالى دون شرط أو طلب.

ووصف أمير المنطقة ذلك بأنه من أروع صور الإنسانية والعفو والتسامح والكرم والشهامة والمواقف النبيلة التي تحثنا عليها شريعتنا الإسلامية، بالإضافة إلى تطبيق ما تحمله رؤية المملكة من أهمية الترابط المجتمعي الذي يكفل للمجتمع أن يسير بثبات نحو مستقبل زاهر.

ولفت رئيس لجنة إرساء السلم المجتمعي بالمنطقة إلى أن هذا الفعل يعد مثالًا حيًا للعمل بما ورد في وثيقة إرساء السلم المجتمعي في عسير القائمة على قوله تعالى (يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة).

وأشار إلى أنه نموذج يقتدى به في كافة أعمال لجنة إرساء السلم المجتمعي، مؤكدًا أن هذا الفعل النبيل سيتم عرضه على أنظار سمو ولي عهد البلاد لينال الإشادة من القيادة.

ووجّه الأمير تركي بن طلال بتشكيل لجنة برئاسته وعضوية أمين لجنة إصلاح ذات البين بالإمارة، وعدد من الأعضاء ذوي العلاقة، للاجتماع بالأبناء ووالدتهم وبحث احتياجاتهم بدقة ليكون العطاء ذا أثر يلامس الاحتياج الفعلي ويسهم في تغيير حياتهم للأفضل الذي يرونه هم.

بدورها، قدمت أسرة آل راجح ووالدتهم الشكر لأمير منطقة عسير على حسن الاستقبال والتقدير، مؤكدين أن ذلك ليس غريبًا على القيادة التي تحرص دائمًا على تلمس احتياجات المواطنين والوقوف بجانبهم في كافة المناسبات والأحداث بما يؤكد تلاحمها مع المواطنين.

جاء ذلك خلال استقبال أمير المنطقة في مكتبه بديوان إمارة عسير، المواطنة وأبنائها، بعدما كان قد زار سابقًا منزلهم في مركز خيبر الجنوب شرقي عسير.

أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال