أخبار عاجلة

قتل 80 شخصًا في 14 عامًا.. القبض على التمساح "أسامة بن لادن" -
حبسوه في "بيت الرعب" وشاهد زميله يموت أمامه.. شاب يحكي لـ"سبق" قصة اعتقاله وابتزازه ماليًّا من الحوثيين -
"الخارجية" تطلق خدمة تمديد صلاحية تأشيرات الزيارة آليًّا دون رسوم من الدول التي تم تعليق القدوم منها -
شاهد.. أكبر مشروع لتطوير أنظمة التكييف بمساجد المشاعر في معرض مكة الرقمي -
شرطة حائل تضبط مواطنين ارتكبا مخالفات مرورية وتوثيقها عبر وسائل التواصل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"السبر": الإضاءة أعلى منارة المسجد كدلالة لبدء الصلاة "بدعة"

Print
"السبر": الإضاءة أعلى منارة المسجد كدلالة لبدء الصلاة "بدعة" "السبر": الإضاءة أعلى منارة المسجد كدلالة لبدء الصلاة "بدعة"
الأذان والإقامة مستثناة من قصر مكبرات الصوت داخل المسجد

ذكر الداعية الإسلامي، الشيخ محمد السبر، أن ‏من البدع المحدثة ما انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي من مقترح وضع إضاءة على المنارة كعلامة على دخول الإمام في الصلاة.

وقال "السبر" عبر حسابه على تويتر: الرسول ﷺ لم يأخذ بمقترح اتخاذ ناقوس كناقوس النصارى ولا بوق اليهود أو يوروا نارًا؛ بل أمر بلالاً بالنداء للصلاة.

وأضاف أن الأذان والإقامة مستثناة من قرار قصر مكبرات الصوت داخل المسجد.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولت صورة ‏لقيام "شاب" بوضع إضاءة في أعلى منارة المسجد للدلالة على دخول الإمام في الصلاة.الداعية الإسلامي الشيخ محمد السبر

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
قتل 80 شخصًا في 14 عامًا.. القبض على التمساح "أسامة بن لادن"

قتل 80 شخصًا في 14 عامًا.. القبض على التمساح "أسامة بن لادن"

حبسوه في "بيت الرعب" وشاهد زميله يموت أمامه.. شاب يحكي لـ"سبق" قصة اعتقاله وابتزازه ماليًّا من الحوثيين

حبسوه في "بيت الرعب" وشاهد زميله يموت أمامه.. شاب يحكي لـ"سبق" قصة اعتقاله وابتزازه ماليًّا من الحوثيين

"الخارجية" تطلق خدمة تمديد صلاحية تأشيرات الزيارة آليًّا دون رسوم من الدول التي تم تعليق القدوم منها

"الخارجية" تطلق خدمة تمديد صلاحية تأشيرات الزيارة آليًّا دون رسوم من الدول التي تم تعليق القدوم منها

شاهد.. أكبر مشروع لتطوير أنظمة التكييف بمساجد المشاعر في معرض مكة الرقمي

شاهد.. أكبر مشروع لتطوير أنظمة التكييف بمساجد المشاعر في معرض مكة الرقمي