أخبار عاجلة

بعد تشكيل الحكومة.. وزير الخارجية الأمريكي يجري اتصالا هاتفيا مع نظيره الإسرائيلي -
«الداخلية» تعلن القبض على مرتكب الفعل الفاضح في قطار الصعيد -
البحر الأحمر للتطوير السعودية تضم عضوين جديدين لمجلسها الاستشاري العالمي -
تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية لـ624 سيدة بقرى ملوي في المنيا -
توعية قرى مطوبس بخطورة ختان الإناث -
«دليلك إلى الأعشاب الطبية والنبات السامة».. أحدث الإصدارات العلمية لهيئة الكتاب -
محافظ المنيا يصدر حركة تنقلات لقيادات الوحدات المحلية -
"الأرصاد" ينبِّه 7 مناطق: رياح نشطة وأتربة مثارة وتدنٍّ في الرؤية الأفقية -
في درجات حرارة عالية.. أهالي "سد عامر" يناشدون حلّ انقطاعات الكهرباء -
البرلمان العربي يدين إطلاق الحوثي طائرات مسيرة مفخخة تجاه السعودية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

حربٌ ضارية على الفساد قرع طبولها ولي العهد.. عنوانها: "الفاسد سيعاقب"

Print
حربٌ ضارية على الفساد قرع طبولها ولي العهد.. عنوانها: "الفاسد سيعاقب" حربٌ ضارية على الفساد قرع طبولها ولي العهد.. عنوانها: "الفاسد سيعاقب"
"غلوب" معركة جديدة ضد الفساد الدولي.. تضع تجربة المملكة نبراساً

حربٌ ضارية على الفساد قرع طبولها ولي العهد.. عنوانها:

جاءت مبادرة الرياض لمكافحة الفساد العابر للحدود دولياً واعتمادها من قِبل الأمم المتحدة تتويجاً لمسيرة طويلة بدأها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، لمواجهة الفساد بكل صنوفه لما له من آثار سلبية على التنمية والاقتصاد والمجتمعات.

جهود مضنية وثمار مقطوفة انعكست على أرقام الاقتصاد السعودي واستفاد المواطن من هذه الأموال في مشاريع البنى التحتية والصحة والتعليم، فالمال المسترد من قبضة الفساد يعود على الوطن والمواطن.

التضييق على الفساد وتجفيف منابعه التجارية والاجتماعية وملاحقة المتورطين واسترجاع ما ذهب كانت تجربة صعبة ومعركة خاضتها هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بالسعودية، باقتدار واستبسال، كانت نتائجها تقديم المتورطين للمحاكم، واسترجاع ما حصلوا عليه من أموال بطرق غير شرعية.. انتصار لم يتحقق إلا بفضلٍ من الله، ثم بوقوف الدولة ودعم هذه الحرب.

ميّز هذه المواجهة بأنها استئصال شامل للمرض حتى وإن أعصى الجرّاح الماهر العلاج اضطر للبتر، فعمّت كل الموظفين بمختلف المواقع الوظيفية استجواباً بدأ بالموظف الكبير قبل الصغير، وتفصيل الجُرم الموجّه بالدلائل دون انحياز.. حربٌ ضارية قرع طبولها سمو ولي العهد، قبل سنوات، فهو فارسها الأول، ثم نفّذ ما قاله وساند جهود تتبع الأموال، وضيّق الطريق على المتسترين التجاريين، وسنّ قوانين لمكافحة تبييض الأموال، وأعاد هيكلة الاقتصاد والنظام الحكومي الذي ربما كانت تستغل ثقوبه.

هذه الحرب كانت محل تقدير العالم الذي يعاني الفساد، وأكسبت الاقتصاد السعودي النزاهة والشفافية، وأوجدت بيئة خصبة للاستثمار وتوفير الفرص دون تمييز ولا احتكار.

فنقلت المملكة هذه التجربة على المستوى العالمي بتأسيس شبكة عمليات عالمية لتبادل المعلومات بين أجهزة مكافحة الفساد حول العالم "غلوب" لملاحقة الجرائم العابرة، وإيجاد قنوات تواصل بين الجهات المعنية بمكافحة الفساد لضمان الوصول للفاسدين الفارين من العدالة.. جهود سعودية حثيثة لتعزيز سلامة الدول وتوفير مناخ عادل نزيه لا يلوّثه الفساد.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
سكان "غرافة العارضة" استعانوا بأطباق لجلب شبكة الإنترنت من على بُعد 15 كيلومترًا

سكان "غرافة العارضة" استعانوا بأطباق لجلب شبكة الإنترنت من على بُعد 15 كيلومترًا

سكان "غرافة العارضة" استعانوا بأطباق لجلب شبكة الإنترنت من على بُعد 15 كيلومترًا

سكان "غرافة العارضة" استعانوا بأطباق لجلب شبكة الإنترنت من على بُعد 15 كيلومترًا

"زين السعودية" تطلق حملة "وحوش الإنترنت" لحماية صغار السن من الممارسات الضارة للشبكة

"زين السعودية" تطلق حملة "وحوش الإنترنت" لحماية صغار السن من الممارسات الضارة للشبكة

"زين السعودية" تطلق حملة "وحوش الإنترنت" لحماية صغار السن من الممارسات الضارة للشبكة

"زين السعودية" تطلق حملة "وحوش الإنترنت" لحماية صغار السن من الممارسات الضارة للشبكة