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الهند تسجّل 132364 إصابة جديدة بكورونا و3165 حالة بألمانيا

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الهند تسجّل 132364 إصابة جديدة بكورونا و3165 حالة بألمانيا الهند تسجّل 132364 إصابة جديدة بكورونا و3165 حالة بألمانيا
خلال الـ 24 ساعة الماضية

الهند تسجّل 132364 إصابة جديدة بكورونا و3165 حالة بألمانيا

سجّلت الهند خلال الـ 24 ساعة الماضية، 132364 إصابة مؤكّدة بفيروس كورونا المستجد، و2713 وفاة.

وأفادت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية، اليوم، بأن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 28.6 مليون إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 340702 حالة وفاة.

ألمانيا

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، اليوم الجمعة، أن عدد الإصابات المؤكّدة بفيروس كورونا في ألمانيا ارتفع إلى ثلاثة ملايين و695633 بعد تسجيل 3165 إصابة جديدة.

وأشارت البيانات إلى ارتفاع عدد الوفيات إلى 89026 بعد تسجيل 86 وفاة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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