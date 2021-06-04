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كورونا خلال 24 ساعة.. البرازيل تسجّل 1682 وفاة و44 ضحية بمصر

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كورونا خلال 24 ساعة.. البرازيل تسجّل 1682 وفاة و44 ضحية بمصر كورونا خلال 24 ساعة.. البرازيل تسجّل 1682 وفاة و44 ضحية بمصر
كوريا الجنوبية تسجّل 695 إصابة جديدة

كورونا خلال 24 ساعة.. البرازيل تسجّل 1682 وفاة و44 ضحية بمصر

أفادت بيانات صادرة عن وزارة الصحة البرازيلية، بأن البلاد سجّلت 1682 وفاة بفيروس كورونا أمس، و83 ألفاً و391 إصابة جديدة بالمرض.

وبذلك تكون البرازيل قد سجّلت في المجمل 469388 وفاة ناجمة عن الإصابة بالفيروس، و16 مليوناً و803472 إصابة مؤكّدة.

سجّلت مصر خلال الـ 24 ساعة الماضية 932 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع عدد الإصابات إلى 265 ألفاً و489 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة والسكان المصرية، في بيان لها، بأن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء وصل إلى 194 ألفاً و291 حالة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 15 ألفاً و222 حالة بعد تسجيل 44 وفاة جديدة.

كوريا الجنوبية

سجّلت كوريا الجنوبية 695 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ ما رفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 142852 إصابة.

وأعلنت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، أن البلاد سجّلت حالة وفاة واحدة بسبب الإصابة بكورونا خلال أمس؛ ما يرفع الإجمالي إلى 1969.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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