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القيادة تهنئ ملكة الدنمارك بذكرى يوم الدستور لبلادها

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القيادة تهنئ ملكة الدنمارك بذكرى يوم الدستور لبلادها القيادة تهنئ ملكة الدنمارك بذكرى يوم الدستور لبلادها
في برقيتين من خادم الحرمين وولي العهد

القيادة تهنئ ملكة الدنمارك بذكرى يوم الدستور لبلادها

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، للملكة مارجريت الثانية؛ ملكة مملكة الدنمارك، بمناسبة ذكرى يوم الدستور لبلادها.

وأعرب الملك المفدى عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لجلالتها، ولحكومة وشعب مملكة الدنمارك الصديق اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة، للملكة مارجريت الثانية؛ ملكة مملكة الدنمارك، بمناسبة ذكرى يوم الدستور لبلادها.

وعبر سمو ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لجلالتها، راجياً لحكومة وشعب مملكة الدنمارك الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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