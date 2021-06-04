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تناقل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية مقطع فيديو لطفلة تشتكي من اعتداء العاملة المنزلية عليها بالضرب.

وتفاعل مركز بلاغات العنف الأسري مع الشكوى، وأعلن أنه جار التنسيق مع الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

ويظهر مقطع الفيديو الطفلة وهي تكشف عن آثار الضرب المبرح من قبل العاملة المنزلية في قدميها، فيما لم يتضح ما إذا كانت الحادثة قد وقعت في السعودية أو خارجها. (لمشاهدة الفيديو:

@whrumor

جاري التنسيق مع الجهات المختصة لإتخاذ الاجراءات اللازمة ، كل الشكر لحرصك واهتمامك. — مركز بلاغات العنف الأسري1919 (@HRSD_1919) June 3, 2021

)مركز بلاغات العنف الأسري