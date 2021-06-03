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"المرور": مخالفة 2705 مركبات وقف أصحابها في الأماكن المخصصة لذوي الإعاقة

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"المرور": مخالفة 2705 مركبات وقف أصحابها في الأماكن المخصصة لذوي الإعاقة "المرور": مخالفة 2705 مركبات وقف أصحابها في الأماكن المخصصة لذوي الإعاقة

أعلنت الإدارة العامة للمرور، اليوم، أنها بدأت بالحملة الميدانية لمخالفي مواقف الأشخاص ذوي الإعاقة.

وفي التفاصيل، أوضحت إدارة المرور عبر حسابها على "تويتر" أن "إدارات المرور بمختلف مناطق المملكة ضبطت (2705) مركبات مخالفة، قام أصحابها بالوقوف بالأماكن المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة".

جاء ذلك ضمن العمل الميداني المستمر الذي تقوم به إدارات المرور في جميع مناطق المملكة لضبط المركبات المخالفة، ومن ضمنها التي تقف في الأماكن المخصصة لهذه الفئة، مهيبة بالجميع التعاون، والالتزام بالقواعد الواردة في نظام المرور.المرور المرور السعودي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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