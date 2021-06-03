★ ★ ★ ★ ★

يمكن تحميله والدخول على السحب والجوائز: أجهزة جوال "آيفون" و"بلاستيشن 5"

أصبح تطبيق تربير أونلاين tripper online للرحلات السياحية واجهة ونافذة لمزودي الخدمات السياحية في السعودية وللراغبين في الاستمتاع بالرحلات داخل المملكة، حيث جمع التطبيق العديد من مناشط السياحة تحت سقف واحد، واختصرت المسافات، وأصبح مقصداً لكل سائح يخطط لرحلته في جميع مناطق المملكة.

وكما عودتكم صحيفة "سبق" بدعم السياحة الوطنية والمشاريع الداعمة لازدهار السياحة، والتي تحقق أهداف الرؤية 2030 في السعودية عبر المنصة الوطنية الرائدة "تريبر اونلاين" للرحلات السياحية الوطنية والخدمات اللوجستية للسياحة والرحلات.

وتهدف المنصة إلى جمع أغلب الرحلات والفعاليات المقامة داخل المملكة العربية السعودية، والتي تنظم من قبل المرشدين السياحيين المعتمدين والشركات الوطنية.

ويهدف تطبيق تربير اونلاين tripper online إلى تنوع الرحلات والفعاليات والإيواء السياحي وسهولة الحجز ودفع المبالغ بالطرق الإلكترونية الآمنة والتأكد من سلامة الرحلات ونظاميتها وإتاحة التقييم لجميع الرحلات من قبل العملاء.

كما يهدف تطبيق تربير اونلاين إلى جلب السياح من خارج المملكة؛ فقد تم ترجمة المنصة إلى عدة لغات منها اللغة الإنجليزية واللغه الصينية وغيرها.

والجميل في المنصة أن جميع القائمين عليها من أبناء وبنات هذا الوطن المبارك، والذين يحرصون على إسعاد زوار المنصة من قبل السياح والزوار والمهتمين بالمغامرات والفعاليات.

ويميز المنصة وجود رد مباشر لجميع الاستفسارات عن طريق مركز اتصال وشات داخل المنصة على مدار الساعة.

وتتيح المنصة للرحالين والمغامرين التسجيل بها ودخول السحب على عدد من جوالات الآيفون برو مكس 12 كما تتيح العديد من أجهزة البلاستيشن 5، وستنطلق المسابقة على الحساب الرسمي لصحيفة "سبق" الإلكترونية على "تويتر" مساء يوم الأحد المقبل الموافق 6 يونيو بتوقيت 25 :10، وسيحظى الفائزون بهدايا فورية.

وتسهل المنصة عملية إضافة الرحلات من قبل المنظمين ومقدمي الخدمات المصاحبة للرحلات، حيث يمكن للمنظمين تحميل تطبيق تربير اون لاين الخاص بمزودي الرحلات والخدمات والتعامل معه بكل سهولة.

ويمكن تحميل التطبيق من خلال نظام iOS ومن خلال نظام Android .

ويمكن الدخول على المنصة لتسجيل وتفعيل الحساب من خلال الويب عبر الرابط: https://tripperonline.com

كما يمكن التواصل عبر إيميل المنصة info@tripperonline.com وعبر الواتساب ‏https://wa.me/+966125333337

وحسابات المنصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي هي: تويتر : ‏@tripperonline والانستجرام: https://www.instagram.com/tripper.online