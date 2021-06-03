أخبار عاجلة

قتل 80 شخصًا في 14 عامًا.. القبض على التمساح "أسامة بن لادن" -
حبسوه في "بيت الرعب" وشاهد زميله يموت أمامه.. شاب يحكي لـ"سبق" قصة اعتقاله وابتزازه ماليًّا من الحوثيين -
"الخارجية" تطلق خدمة تمديد صلاحية تأشيرات الزيارة آليًّا دون رسوم من الدول التي تم تعليق القدوم منها -
شاهد.. أكبر مشروع لتطوير أنظمة التكييف بمساجد المشاعر في معرض مكة الرقمي -
شرطة حائل تضبط مواطنين ارتكبا مخالفات مرورية وتوثيقها عبر وسائل التواصل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

الأمم المتحدة تحذر من كارثة إنسانية غرب سوريا إذا لم تمدد عمليات الإغاثة

Print
الأمم المتحدة تحذر من كارثة إنسانية غرب سوريا إذا لم تمدد عمليات الإغاثة الأمم المتحدة تحذر من كارثة إنسانية غرب سوريا إذا لم تمدد عمليات الإغاثة
"كتس" لفت إلى أن المنطقة تضم بعضًا من أشد البشر احتياجًا في العالم

الأمم المتحدة تحذر من كارثة إنسانية غرب سوريا إذا لم تمدد عمليات الإغاثة

حذر مسؤول إغاثة كبير بالأمم المتحدة، اليوم (الخميس)، من أن ملايين الأشخاص في شمال غرب سوريا سيواجهون كارثة إذا لم تنجح الأمم المتحدة في تمديد عمليات الإغاثة الإنسانية عبر الحدود الشهر المقبل.

وبيّن نائب المنسق الإقليمي للشؤون الإنسانية المعني بالملف السوري مارك كتس أن ملايين السوريين سيعانون بحق.

وتوقع "كتس" عند مركز تقديم مساعدات في بلدة ريحانلي الحدودية التركية، أن يجعل مجلس الأمن احتياجات المدنيين في المقدمة، وفقًا لـ"رويترز".

ولفت إلى أن شمال غرب سوريا يضم بعضًا من أشد الناس احتياجًا على مستوى العالم.

ويوجد نحو ثلاثة ملايين من السوريين، كثير منهم شردهم القتال في أماكن أخرى بسوريا خلال الصراع الممتد منذ عشر سنوات، يلوذون بالمنطقة القريبة من الحدود مع تركيا بعيدًا عن سيطرة نظام بشار الأسد.

واقتصر إدخال المساعدات عبر الحدود مع تركيا في العام الماضي على منفذ واحد بعد اعتراض والصين - صاحبتا حق النقض "الفيتو" بمجلس الأمن الدولي - على تجديد العبور عبر منافذ أخرى، وتلوح مواجهة جديدة في الشهر المقبل عندما يحين موعد تجديد تفويض العمليات.الأمم المتحدة سوريا

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
كأس أوروبا: دي بروين يغيب عن مباراة بلجيكا أمام روسيا

كأس أوروبا: دي بروين يغيب عن مباراة بلجيكا أمام روسيا

القيادة تهنئ رئيس روسيا الاتحادية بذكرى اليوم الوطني لبلاده

القيادة تهنئ رئيس روسيا الاتحادية بذكرى اليوم الوطني لبلاده

القيادة تهنئ رئيس روسيا الاتحادية بذكرى اليوم الوطني لبلاده

القيادة تهنئ رئيس روسيا الاتحادية بذكرى اليوم الوطني لبلاده

روسيا.. جهاز تنفس يتسبب بحريق ومقتل 3 أشخاص بمستشفى لمرضى كورونا

روسيا.. جهاز تنفس يتسبب بحريق ومقتل 3 أشخاص بمستشفى لمرضى كورونا