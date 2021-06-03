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القصيم.. ضبط 29 شخصًا لمخالفتهم تعليمات العزل والحجر الصحي بعد ثبوت إصابتهم بكورونا

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القصيم.. ضبط 29 شخصًا لمخالفتهم تعليمات العزل والحجر الصحي بعد ثبوت إصابتهم بكورونا القصيم.. ضبط 29 شخصًا لمخالفتهم تعليمات العزل والحجر الصحي بعد ثبوت إصابتهم بكورونا
اتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية تمهيدًا لإحالتهم إلى النيابة

القصيم.. ضبط 29 شخصًا لمخالفتهم تعليمات العزل والحجر الصحي بعد ثبوت إصابتهم بكورونا

صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني، بأنه -بالتنسيق مع اللجنة التنفيذية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية- تمكنت الجهات الأمنية من ضبط (29) شخصاً بالمنطقة لمخالفتهم تعليمات العزل والحجر الصحي بعد ثبوت إصابتهم بفيروس كورونا؛ ما يعد مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة كورونا (كوفيد-19)، واتُّخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، تمهيداً لإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

ونصّت الأحكام والعقوبات المقررة بحق مخالفي الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة كورونا على معاقبة من يخالف تعليمات العزل أو الحجر الصحي بغرامة تصل إلى (200) ألف ريال، أو السجن مدة لا تزيد على سنتين، أو بهما معًا، وفي حال تكرار المخالفة تضاعف العقوبة الموقعة في المرة السابقة، وفي حال كانت المخالفة المذكورة قد صدرت على أحد من الأفراد غير السعوديين، تتم معاقبته بالإبعاد عن المملكة، ومنع دخوله نهائيًا بعد تنفيذ العقوبة المتخذة في حقه.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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