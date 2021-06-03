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"عبدالعزيز بن أحمد" يفتتح المؤتمر الدولي الـ"15" لطب وجراحة العيون

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"عبدالعزيز بن أحمد" يفتتح المؤتمر الدولي الـ"15" لطب وجراحة العيون "عبدالعزيز بن أحمد" يفتتح المؤتمر الدولي الـ"15" لطب وجراحة العيون
بالتزامن مع المؤتمر العالمي الثاني للجلوكوما في تونس

افتتح رئيس مجلس إدارة مجلس الشرق الأوسط الأفريقي لطب العيون "مياكو" السفير العالمي للوكالة الدولية لمكافحة العمى -الأمير عبدالعزيز بن أحمد بن عبدالعزيز عبر الاتصال المرئي-أعمال المؤتمر الدولي الخامس عشر لمجلس الشرق الأوسط وأفريقيا لطب وجراحة العيون "مياكو" بالتزامن مع المؤتمر العالمي الثاني للجلوكوما في جمهورية تونس افتراضياً، ويستمر أربعة أيام.

وأوضح الأمير عبدالعزيز بن أحمد خلال الافتتاح أن المؤتمرين يناقشان لهذا العام أهم تطورات طب العيون بوجود أطباء واستشاريين وأخصائيين من القارات الخمس، متطلعًا إلى أن يعود هذا المؤتمر بالفائدة العلمية على الأطباء والطبيبات وأخصائيي وأخصائيات البصريات والعاملين في حقل طب وجراحة العيون والوقاية من الإعاقة البصرية بإذن الله.

وبين أن عدد المشاركين في المؤتمر لهذا العام وصلَ 3000 مشارك، بالإضافة إلى 20 ندوة و100 ورقة علمية و98 متحدثاً دولياً من القارات الخمس لتبادل المعلومات والإنجازات.

وفي ختام المؤتمر، قدم المنظمون جائزة التميز لمكافحة الإعاقة البصرية للأمير عبدالعزيز بن أحمد تقديراً لدوره القيادي والمؤثر في مجال طب العيون بشكل عام ومكافحة الإعاقة البصرية لأكثر من 30 عاماً بشكل خاص.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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