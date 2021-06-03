"الصحة": الاستمرار في التدابير الوقائية ضروري لنصل لبرّ الأمان

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أوصت بالتواصل مع مركز "937" للاستشارات والاستفسارات

حذّرت وزارة الصحة من التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية، مؤكدة أهمية التقيد بالتدابير الوقائية مثل لبس الكمامة والتباعد الاجتماعي وتعقيم الأيدي وعدم المصافحة للحد من انتشار فيروس كورونا حفاظًا على صحة وسلامة الجميع.

وشدّدت الوزارة على أهمية استمرار التقيد بكافة هذه التدابير حتى يصل المجتمع إلى بر الأمان.

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).

وكانت الإحصائية الجديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية قد كشفت عن تسجيل (1261) حالة مؤكدة وتعافي (1364) حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة (9925) حالة منها (1516) حالة حرجة.

وبيّنت إحصائية الوزارة أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (454217) حالة، وبلغ عدد حالات التعافي (436884) حالة، وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل (15)حالة، حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (7408) حالة، كما تم إجراء (96230) فحصًا مخبريًا.